III Foro La Toja, una nueva oportunidad para reforzar el vínculo Atlántico

Amancio López Seijas, presidente de Grupo Hotusa y promotor del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, y Josep Piqué, exministro del Gobierno de España y presidente del encuentro, han desvelado esta mañana en rueda de prensa el programa y ponentes de la tercera edición del encuentro Foro La Toja-Vínculo Atlántico, así como la identidad de la personalidad distinguida con eI I Premio Foro La Toja, gran novedad de este año y galardón concebido con objeto de reconocer a figuras con meritorias trayectorias en pro del refuerzo y desarrollo de las democracias representativas y el vínculo atlántico.

El evento se celebrará en la isla de A Toxa (Pontevedra) del 29 de septiembre al 1 octubre. En el marco de la sesión inaugural, en la que tomará parte la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, se hará entrega del I Premio Foro La Toja que, en esta primera edición, recibirá José Ángel Gurría, economista y político que ocupó el cargo de secretario general de la OCDE desde 2006 y hasta el pasado mes de mayo. Su figura deviene clave para comprender las políticas aplicadas para el desarrollo económico mundial durante los últimos lustros que han permitido sortear algunas de las crisis más importantes de la Humanidad.

El Jurado

El Jurado que ha decidido otorgarle el Premio está integrado por Rebeca Grynspan, secretaria general de la UNCTAD, el organismo de comercio y desarrollo de la ONU; António Saraiva, presidente la Confederación Empresarial de Portugal; Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, Manuel Pérez-Sala, presidente del Círculo de Empresarios; Javier Faus, presidente del Círculo de Economía; Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, Felipe González y Mariano Rajoy, ex presidentes del Gobierno de España; Victoria Camps, Consejera Permanente del Consejo de Estado; Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia; Carme Riera, escritora miembro de la Real Academia Española y Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano y ex Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien ha ostentado la presidencia del Jurado. Jordi Alberich, ex gerente del Círculo de Economía, ha ejercido el cargo de secretario.

Ponentes de prestigio y temas candentes

El programa contempla la participación de reconocidos ponentes de los ámbitos político, económico y financiero entre los que se hallan los ex Presidentes del Gobierno de España Mariano Rajoy y Felipe González, que protagonizarán una sesión de diálogo, como ya hicieran en la primera edición del Foro; Rebeca Grynspan, Secretaria General de la UNCTAD; Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal; José Manuel Albares, Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España; Pablo Hernández de Cos, Gobernador del Banco de España; Miguel Arias Cañete, excomisario europeo; o los presidentes de cuatro Comunidades Autónomas: Alberto Núñez Feijóo (Galicia), Ximo Puig (Comunitat Valenciana), Emiliano García Page (Castilla la Mancha) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), quienes intervendrán en una sesión conjunta sobre la financiación de las autonomías.

Finalmente, la jornada de clausura contará con la participación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el primer ministro de Portugal, António Costa. En este sentido, Josep Piqué, ha afirmado que el Foro “tiene vocación atlántica e Ibérica, por eso se celebra en Galicia, y tiene interés porque Portugal lo sienta también como suyo. Contamos no solo con el apoyo de las jefaturas de los dos estados, sino también de los empresarios de Portugal”.

En su presentación, Amancio López ha agradecido el apoyo a este Foro a think tanks como el Instituto Elcano, Aspen Institute, la CEOE, el Círculo Empresarios Madrid o la Cámara de España. Asimismo, también ha querido dar las gracias a las empresas colaboradoras tales como Abanca, Iberdrola, Mapfre, Corporación Hijos de Rivera, Renfe, Renault, Deloitte, Inditex, Copasa, El Corte Inglés y Gadisa.

Paralelamente, Josep Piqué ha destacado que hay que promocionar y defender los valores de libre mercado, derechos humanos, democracia representativa y orden liberal internacional multilateral surgidos tras la 2ª Guerra Mundial “porque desde el punto de vista geopolítico global hay grandes potencias que cuestionan este orden, pero también porque tienen adversarios internos como los populismos desde ambos espectros del abanico político y que ofrecen soluciones simples a problemas complejos”. Piqué ha apuntado que hay ejemplos en ambos lados del Atlántico y se “hace más necesario que nunca debatir estas cuestiones para, a través del debate, defender la libertad y la igualdad”.

Afganistán y la pugna de fondo de este siglo

Asimismo, Piqué ha indicado que aunque el hilo conductor es la defensa del vínculo atlántico y sus valores, se ha organizado también una mesa sobre las consecuencias de la retirada de Afganistán, “ya que requiere atención y análisis porque creo que estamos en un momento clave de la definición de por dónde va a ir el mundo, en un momento en el que China y EE.UU. ya hablan de ‘confrontación sistémica’, no solo a nivel comercial, sino entre los países que defiende los valores del vínculo atlántico y los que consideran que el sistema eco debe ser planificado con intervención y dominio del estado, que no creen en sociedades abiertas y ponen obstáculos a libertades y cuestionan el orden liberal internacional”. Y ha enfatizado que “es la gran pugna de fondo de este siglo y es el momento adecuado para que todos pensemos cómo responder a esta situación”.

Un evento de reflexión único

El Foro La Toja es un encuentro único para grandes responsables empresariales, políticos y sociales enfocado a la reflexión entre las voces más destacadas de estos sectores en las dos orillas del Atlántico. Y es que su espíritu es acercar a unos continentes que, a pesar de gozar de tantas similitudes, a menudo se revelan demasiado distantes. Su voluntad es generar, en un ambiente de cercanía y cordialidad, debate y entendimiento con el fin de extraer ideas y conclusiones de utilidad e interés para el progreso.

El evento, con tan sólo dos ediciones previas, se ha convertido en una cita ineludible de la opinión pública en España para analizar los retos de nuestra sociedad. Este tercer Foro propone temáticas de máximo interés y actualidad como las oportunidades que se plantean tras la concesión de los fondos europeos y la superación de la Covid, el papel global de la nueva administración Biden y las consecuencias de la crisis en Afganistán con sus derivadas geopolíticas, la financiación autonómica, la digitalización, el reto medioambiental o los desafíos económicos que se plantean a los Bancos Centrales, entre otras.