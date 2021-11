Impuesto de matriculación: esto es lo que tienes que pagar para poder circular con tu coche

El impuesto de matriculación es un gravamen que hay que abonar cuando se compra un coche, ya sea nuevo o de segunda mano, que se vaya a matricular por primera vez en España. Solo hay que abonarlo una vez, y tanto su pago como su precio dependen del nivel de emisiones de CO2 que desprende el vehículo.

Los vehículos cuyas emisiones de CO2 homologadas por el fabricante no superen los 144 gr/km, no tendrán que abonar este impuesto. El resto, dependiendo del nivel de estas emisiones, podrán tener que abonar hasta el 14,75% de su base imponible. Esto es, su precio antes de aplicar impuestos (precio franco fábrica y transporte). Uno de los factores que más influyen en este impuesto es el consumo de combustible, que va directamente relacionado con las emisiones: a mayor consumo, mayores emisiones y más dinero. Por el contrario, los coches que sean pequeños, con poca potencia, con motores diésel, híbridos o eléctricos, tendrán un coste mucho más reducido e incluso, en algunas ocasiones, no requerirán de este impuesto.

En general, el impuesto de matriculación se divide en cuatro tramos, tal y como recoge el portal coches.net, y la tasa que le corresponda pagar será la misma que grave a todos los elementos que figuren en el equipamiento opcional:

-Para emisiones inferiores o iguales a 144 gr/km CO2: se paga el 0%.

-Para emisiones mayores de 144 gr/km CO2 y menores de 192 gr/km CO2: se paga el 4,75%.

-Para emisiones mayores o iguales a 192 gr/km y menores de 240 gr/km CO2: se paga el 9,75%.

-Para emisiones mayores o iguales a 240 gr/km CO2: se paga el 14,75%.

Estas cifras son el resultado de adaptar el antiguo ciclo de emisiones NEDC con el actual WLTP, lo que se hizo con el fin de evitar que el impuesto de matriculación del 50% de los coches que estaban a la venta subiese entre 800 y 1.000 euros, como consecuencia del nuevo protocolo de medición WLTP.

El Congreso aprobó “congelar” este impuesto hasta diciembre de este año. En caso de que lo levanten en enero, los modelos más contaminantes verán cómo aumenta el precio que tienen que pagar. Según apuntan en coches.net, y teniendo en cuenta que no es un buen momento para el sector automovilístico, esto no sería nada positivo. Lo que pide el sector es eliminar de manera definitiva este impuesto y adaptar el de circulación, en base a las emisiones y a la normativa Euro, algo que beneficiaría y premiaría a los vehículos menos contaminantes.

Colectivos con descuento y dónde realizar el pago

Las familias numerosas tienen un descuento del 50% en el pago de este impuesto. Por otra parte, las personas con movilidad reducida no tendrán que abonar ningún pago, siempre que no vendan el coche durante los siguientes cuatro años y realicen un traspaso del vehículo entre personas vivas en al menos cuatro años. Quienes también están exentos de abonar este impuesto son los vehículos profesionales, como los taxis o los coches de autoescuela.

De manera general, el concesionario se encarga del trámite de este impuesto, que se realiza en la Agencia Tributaria a través de los modelos 576, 06 o 05, según el vehículo.