Temor entre las pymes: a dos de cada tres no les llegarán los fondos europeos

El 65% de las pymes españolas, es decir casi dos de cada tres, considera que no podrá participar en las inversiones ni recibir las subvenciones europeas ligadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según una encuesta realizada por la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). estas empresas ya anticipan que no podrán recibir estas después del “desgaste” sufrido en pandemia. El sondeo, difundido este lunes y basado en las respuestas de empresas recogidas durante la primera quincena de noviembre, apunta a que el 43% de las pymes cree que no será capaz de invertir debido al impacto de la crisis sanitaria, un factor relevante debido a que la concesión de estas ayudas estará condicionada a un aporte de inversión privada. “La no realización de inversión necesaria constriñe la posibilidad de que las empresas puedan competir en el futuro”, alerta Cepyme.

Los problemas de competitividad, los “elevados” costes que afrontan las pymes y el sobreendeudamiento son algunos de los obstáculos que citan las pequeñas y medianas empresas a la hora de acceder a las ayudas europeas, según los propios empresarios. En este sentido, Cepyme ve fundamental que se canalicen los fondos europeos con el fin de mejorar también el tejido productivo entre las empresas de menor tamaño de todos los sectores, incluidos aquellos a los que les está costando más tiempo recuperarse de la crisis del Covid.

Pese a que disposición de los fondos se distribuye en el Plan de Recuperación por ministerios, Cepyme está llevando a cabo un seguimiento de todas las inversiones en las que pueden verse implicadas las pymes. La patronal de la pequeña y mediana empresa está ahora especialmente interesada en el Programa ‘Digital Toolkit’, que se presentará esta semana en el marco del Plan de Digitalización y en el que espera que el Ministerio de Asuntos Económicos haya recogido sus demandas.

Según muestra el sondeo, el 46% de las compañías participantes dice que no puede invertir para ganar competitividad, el 39 % considera que es la magnitud de sus costes lo que no le permite ser competitivo y el 32,5 % apunta al endeudamiento como su principal obstáculo. Además, una de cada cuatro pymes opina que acceder a financiación es su mayor freno y un 10% señala la falta de cualificación de su personal.

La patronal Cepyme ha instado a las autoridades a “canalizar los fondos europeos con el fin de mejorar el tejido productivo entre las empresas de menor tamaño de todos los sectores”, incluidas aquellas a las que más les está costando recuperarse de la crisis del coronavirus.

En cuanto a la oportunidad de los fondos europeos para ganar competitividad, el 28,7% de las pymes los menciona como el obstáculo que las hace no competitivas al no poder acceder a ellos. En general, tan solo un 34,7% de las compañías ve alguna oportunidad en las inversiones que incluye el Plan de Recuperación.