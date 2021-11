La tecnología se alía con el deporte y la salud

La pandemia de SARS-CoV-2, además del terrible impacto que ha tenido en la humanidad, ha provocado un cambio profundo en todos los aspectos de nuestra vida. La transformación digital de la sanidad y la asistencia social ha aparecido como inevitable ante esta situación. El último año y medio ha sido un periodo intenso de implementación de innovaciones, tanto existentes desde hace varios años como de nueva creación, como las teleconsultas, las soluciones de diagnóstico basadas en la IA, las aplicaciones de seguimiento y el pasaporte digital, la monitorización y el apoyo a distancia, o la gestión de la salud mental.

En el caso de los sectores relacionados con la actividad física, la tecnología se convirtió en un salvavidas en muchos sentidos durante la pandemia, ya que permitió cambiar el estado físico en línea, permitir el acceso sin contacto a las instalaciones, recopilar datos sobre el uso de los clubes, la congelación de cuotas e, incluso, controlar la temperatura en los mostradores de recepción.

La COVID ha generado así un mayor interés por soluciones de bienestar físico y mental, el denominado Wellness. Se trata de un sector que lleva tiempo creciendo, pero que, ahora, dadas las actuales circunstancias, se ha disparado. El mercado de la salud y el bienestar mueve al año en todo el mundo 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros), según datos del Global Wellness Institute. Una cifra que, sin duda, aumentará sensiblemente en los próximos años, con ritmos que, tal y como pronostican los expertos, superarán el 10%. Y es que cada vez hay un mayor interés por las prácticas de salud personal, a lo que ha contribuido la desestigmatización de los problemas de salud mental y el florecimiento de la industria del fitness y de la autoayuda. Incluso, los propios gobiernos están asumiendo la responsabilidad de poner en marcha distintos programas que garanticen la salud de sus ciudadanos, tomando medida a través de la legislación, como gravando las bebidas azucaradas.

Prueba de que la preocupación por el bienestar ha aumentado es una encuesta realizada por McKinsey en seis países, que revela que 79% de los participantes en el estudio pensaba que el bienestar es importante, mientras que el 42% lo consideraba una prioridad máxima. Según Global Wellness Institute, las ramas del Wellness que más han crecido han sido salud pública y medicina personalizada o preventiva (+23,5%); fitness de cuerpo y mente (+21,4%); bienes raíces dedicados al bienestar y el estilo de vida (+18,6%); turismo wellness (+14%); comida saludable, buena nutrición y pérdida de peso (+12,8%).

Las nuevas tecnologías están, sin duda, contribuyendo de forma trascendental a los avances en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades. «Estamos poniendo el apellido digital a la salud porque es lo que toca ahora para impulsar su desarrollo, pero dentro de poco ya no hará falta porque estará totalmente integrado y no se entenderá de otra forma», asegura Jaime del Barrio, presidente de la Asociación de Salud Digital.

Pero no solo el tratamiento de enfermedades es importante, sino que también ha aumentado la concienciación de prevenirlas a través de la adopción de hábitos de vida saludable. «La pandemia ha alertado a las personas sobre los peligros de no estar en forma y que adoptar un estilo de vida saludable puede ser una de las mejores formas de protegernos del COVID-19», asegura David Stalker, CEO en EMEA de Myzone, la solución especializada en monitorizar la práctica de ejercicio físico, y que es un ejemplo del matrimonio que han contraído tecnología, deporte y salud. Las grandes compañías del sector, como Google, Amazon, Facebook o Apple, tienen puestos ya sus ojos para desarrollar nuevos productos y servicios que apuntalen este creciente interés por el bienestar.

Casos de éxito

Pero también las startups están liderando la innovación en este campo. Es el caso de Krew, una plataforma de fitness profesional, que ofrece clases tanto en directo como en diferido, y que permite crear comunidades e, incluso, realizar competiciones, y todo gracias a su innovadora tecnología y a la aplicación de IA. Aunque tiene su sede en Reino Unido, está liderada por un español, José Martín Quesada, que ha contado con el apoyo de Wayra, el hub de innovación abierta de Telefónica, para hacer realidad su proyecto.

«En Wayra somos conscientes de este fenómeno y por eso venimos realizando diferentes inversiones en startups con propuestas disruptivas en el ámbito del bienestar físico, mental o fitness impulsadas por la IA y otras nuevas tecnologías que permiten soluciones más innovadoras y personalizadas. Existe un gran potencial de crecimiento en el sector y, de hecho, con algunas de ellas, ya hemos puesto en marcha diferentes pilotos comerciales para llevar a los clientes de Telefónica sus soluciones», explica Andrés Saborido, director global de Wayra.

Otro ejemplo es Koa Health, que brinda a las empresas un conjunto de soluciones de salud mental, que cubre un amplio espectro de necesidades, desde la mejora del bienestar hasta el apoyo al manejo de trastornos como la ansiedad y la depresión. «Nuestro objetivo es ofrecer a las empresas un fácil acceso a la atención de la salud mental digital para que sus empleados tengan un mayor bienestar. Nuestro primer producto, Koa Foundations, está dirigido a los empleados de grandes empresas y proveedores de servicios de salud y aseguradoras, llegado, en la actualidad, a tres millones de usuarios, y manteniendo acuerdos con una docena de compañías repartidas por 15 países, entre las que se incluyen O2, Doctor Care Anywhere y Education First. Recientemente, lo hemos lanzado con MAPFRE en Costa Rica», explica Oliver Harrison, CEO of Koa Health. Acompañándola en todo su proceso, ha estado Telefónica, cuyo apoyo, según Harrison, ha sido vital para construir una solución innovadora, «permitiéndonos hacer el trabajo correctamente y garantizando que nuestras soluciones están respaldadas por la mejor ciencia y construidas con la ética y la privacidad de una compañía como Telefónica. También ha respaldado nuestra ambición de expandirnos internacionalmente y escalar para satisfacer la creciente demanda de productos digitales de salud mental». Y es que KOA Health es un «spin-out» de Alpha, el laboratorio de proyectos disruptivos de Telefónica, del que se separó el año pasado (aunque la multinacional continúa teniendo una participación en la misma), tras conseguir una financiación de la serie A por un total de 30 millones de euros. «Telefónica sigue formando parte de nuestro viaje como accionista y como socio y cliente valioso a medida que continuamos desarrollando nuestra cartera y creciendo», indica el CEO de la compañía.

Rosita es otra de estas soluciones innovadoras. En su caso, ayuda a personas mayores a diseñar un plan de optimización de su longevidad. «Una gran parte de nuestra forma de envejecer depende de uno mismo. Desde Rosita, les vamos a ayudar a evitar las enfermedades prevenibles y estar en las mejores condiciones con monitorización, tests y tratamientos a través de un entrenador virtual en una App móvil. En España, somos campeones del mundo en esperanza de vida, con 86 años, pero con buena salud solo llegamos hasta los 68. Estamos hablando de muchos años de limitación para vivir la vida que nos gustaría», indica Juan Cartagena, consejero delegado de Rosita, que, recientemente, ha comenzado a colaborar con Wayra y con Telefónica, pero con un proyecto de futuro más ambicioso, ya que aspiran a formar parte de una gran propuesta común para mejorar la vida de las personas mayores en España.