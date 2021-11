Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica: «Hay palabras buenas del Gobierno, pero no hay buenas acciones»

Juan López Frade es uno de los dirigentes del motor con mayor prestigio. Profundo conocedor del mercado, sus previsiones se cumplen de manera rigurosa. Y se muestra preocupado por las medidas que debería tomar el Ejecutivo para que un sector tan importante para la economía española pueda recuperarse. «Hay buenas palabras, pero no hay buenas acciones», comenta.

¿Cuál es su previsión de ventas para este año y el que viene?

Creo que cerraremos el año con unas matriculaciones de 842.000 unidades, lo que supone un descenso del 1,3% respecto al año pasado y del 33,1% si lo comparamos con 2019. Respecto a 2022, estimo que no solo no subirá, sino que habrá un ligero descenso del orden del 5%, para quedarse en unas 800.000.

¿Las ventas de Suzuki España siguen la misma tendencia?

Afortunadamente, no. Este año cerraremos con unas ventas de 5.650 unidades, lo que supone una cuota de mercado del 0,67%. Para el próximo ejercicio esperamos mejorar hasta el 0,88% y llegar a las 7.000 unidades, lo que supondría un incremento de ventas del 23,9%. Eso a pesar de que no podemos atender a toda la demanda. Ahora hay encima de la mesa 1.500 peticiones de coches que no podemos suministrar a los clientes.

¿Es el problema de los suministros de microchips?

Hay varios problemas en la cadena de suministros. El de los microchips, por supuesto, ya que un coche de combustión utiliza una media de 150 chips y uno eléctrico llega a los 3.000. Pero también está el problema de los contenedores. Por ejemplo, tenemos un almacén donde podemos descargar unos cuatro contenedores a la semana y tenemos un plazo para la devolución del contenedor y si nos pasamos, una penalización que puede ser de mil euros diarios. Si llegan varios contenedores de golpe, no tenemos capacidad para guardar su contenido y debemos pagar esas penalizaciones. Además, los contenedores han incrementado.

¿Hasta cuándo se extenderá la crisis de los chips?

No creo que se resuelva antes de finales del año que viene.

Y pese a esta crisis, el Gobierno quiere subir el impuesto de matriculación...

Parece que volverán a implantarse las tarifas de impuesto de matriculación a partir del próximo primero de enero, lo cual no es una buena noticia. Una subida de impuestos siempre retrae el mercado. Con medidas como esta no se avanza en la recuperación ni en la necesaria renovación del parque automovilístico. Son necesarias iniciativas como la reducción de la carga fiscal a los automóviles electrificados que los fabricantes hemos propuesto varias veces y siempre ha sido rechazada y con la que se lograría el necesario incremento del parque de coches eléctricos, objetivo también de los fabricantes para no tener que pagar las multas de la UE por exceso de emisiones a las que hemos tenido que hacer frente.