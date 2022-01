Cómo solicitar un puesto de trabajo en Renfe

Conseguir un empleo público es el sueño de muchos. La estabilidad, el acceso de un salario y horario justo, las vacaciones aseguradas y la seguridad que aporta de cara a la jubilación son algunas de sus ventajas. En el sector público hay una gran variedad de puestos a los que acceder mediante oposición, siendo Correos quizás la empresa más popular, ya que no requiere tener una formación específica ni experiencia previa. Otra opción para aquellos que sí que cuentan con ciertas titulaciones es postularse para alguna de las convocatorias del operador ferroviario público español, Renfe. Su dos grandes ventajas son que tampoco se requiere experiencia y que siempre suele haber alguna convocatoria activa.

Requisitos para trabajar en Renfe

Las convocatorias piden el cumplimiento de una requisitos básicos, a la que se sumarán luego otros requisitos de formación y habilidades según el puesto al que se quiera acceder. Es importante saber que no se exige experiencia previa para trabajar en Renfe, pero sí que se valora como mérito mediante puntuación.

Los requisitos generales son:

Tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europea o bien permiso de residencia y la posibilidad de acceder sin limitaciones al mercado laboral. También podrá participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes, menores de 21 años o mayores de dicha edad, que vivan a cargo de sus progenitores.

Conocimiento adecuado del castellano.

Haber cumplido la edad legal de contratación prevista para cada puesto de trabajo.

Cumplir los requisitos contractuales conforme a la legislación vigente en materia de permisos de trabajo o cualquier otra que la sustituya.

Estar en posesión de la titulación académica exigida e n las bases de cada una de las Convocatorias que se publiquen. Si la titulación fuera obtenida en el extranjero, deberá acreditar que está en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite, en su caso, la homologación.

No estar separado del servicio o declarado “no apto” para el desempeño de las funciones esenciales del puesto ofertado , aunque sea temporalmente, ni haber sido despedido disciplinariamente por hechos acaecidos en el ámbito del Grupo Renfe.

No haber tenido un contrato de trabajo extinguido con el Grupo Renfe por dimisión expresa o tácita del trabajador o por la no superación del periodo de prueba, en ambos casos en un puesto similar al que opte en este proceso.

No presentar ninguna de las incompatibilidades recogidas por ley.

No estar inhabilitado con sentencia firme para desarrollar funciones públicas.

Cumplir con los requisitos establecidos legal y convencionalmente para los puestos de trabajo ofertados en la convocatoria.

No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier administración, organismo o empresa pública o participada. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente, que impida en su estado, en los mismos términos, el acceso a las funciones o puestos de trabajo públicos citados en el párrafo anterior.

No haber sido objeto de despido disciplinario ni hallarse incurso en causa de incapacidad o incompatibilidad para el ejercicio de funciones públicas.

Pasos para enviar el currículum

Renfe es una empresa pública, por lo tanto, sus ofertas de empleo son convocatorias en las que hay que superar una oposición, aunque en otras ocasiones la selección se basa en varias fases de entrevistas. Para consultar los procesos de selección que Renfe tiene activos, la empresa ferroviaria cuenta con su propio portal de empleo donde consultar las plazas disponibles y las bases de cada proceso de selección. Para buscar empleo en Renfe hay que seguir los siguientes pasos:

-Acceder a la página web oficial de Renfe y dirigirse al apartado de “Empleo y Talento”.

-Elegir la convocatoria de empleo según las áreas disponibles: Estructura de Dirección; Técnicos de ingreso; Operador de Ingreso de Mantenimiento y Fabricación, o Maquinistas de Entrada Nacionales y Transfronterizos.

-Ver los distintos puestos ofertados en cada área, que se dividen en EPE Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Fabricación y Mantenimiento y Renfe Mercancías.

-Escoger el puesto que más se adecúe a su formación entre las convocatorias activas.

-Pulsar en “Inscribirse” y cumplimentar la información, aportando el currículum y el certificado de vida laboral.

Los candidatos deberán realizar un abono de 15 euros en concepto de “derechos de participación”, a través de la pasarela de pago de Caixabank, siguiendo las instrucciones especificadas en el formulario de inscripción en la página web de Renfe. En el caso de no haber realizado el citado ingreso, o que la cantidad ingresada no sea la correcta, no se considerará válida la inscripción en la convocatoria y, por tanto, el candidato será excluido del proceso.

Una vez completado todo el proceso solo queda esperar a la publicación de las listas de admitidos/excluidos, para superar varias fases de entrevistas o una oposición, según el tipo de convocatoria. No obstante, si quiere ser azafato de Renfe el proceso es diferente, ya que estos puestos los suele gestionar una subcontrata.

¿Se puede entregar en mano?

Al ser una empresa pública donde el acceso a las plazas de trabajo se obtiene mediante oposición o entrevistas, la participación en sus procesos de selección solo es posible mediante las vías oficiales, es decir, a través de su web. La opción de la entrega en mano del currículum queda descartada por ser poco transparente, aunque es posible que si conoce personalmente a alguien que ya trabaja en la compañía puede recurrir a este método, pero se trata de casos excepcionales que quedan fuera de la política de transparencia de Renfe.

¿Cuáles son los puestos más ofertados?

Las ofertas de empleo disponibles habitualmente en Renfe son de azafato, operador comercial de ingreso, personal de mantenimiento de instalaciones, auxiliar de compras y gestión de stocks, comerciales, personal de aprovisionamiento, contratación y logística, maquinistas, personal de administración, profesional en prevención de riesgos laborales y técnico de apoyo contractual en proyectos internacionales, entre otros.