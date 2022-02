Ikea sigue siendo la reina de la decoración y los precios bajos

El gigante sueco ha visto como en los últimos tiempos se ha mermado la cantidad de personas que busca en otros establecimientos muebles, accesorios o útiles para su casa a precios aún más bajos , por eso Ikea que hace unos años no tenía rival ahora ve como Lidl, Leroy Merlin o similares empiezan a ganarle terreno en algunos de sus “buques insignia”. Sin ir más lejos el supermercado alemán tiene a disposición de sus clientes cada vez más pequeños muebles, estanterías, escritorios, que hacen que decorar una casa y que sea funcional no tiene que ir de la mano de gastarse mucho dinero.

Ikea propone que lo sigamos haciendo en su centro y para eso ha bajado los precios de algunas de sus soluciones de almacenaje más famosas hasta dejarlas en precios realmente competitivos.

Estanterías vistosas, bonitas y baratas

Uno de esos productos que toda casa necesita para almacenar es una estantería, cada vez hay más modelos, tamaños y colores y puede suponer un “infierno” decantarse por una. Ikea las tiene todas y ahora a precios más que competitivos. Podrá comprar la estantería ideal para el rincón que desee de su casa y quedará perfecta.

Una de las más vendidas por el gigante sueco por su precio y por su funcionalidad es la estantería Gersby. Una librería que cuesta 35 euros y en la que podrá almacenar todo lo que desee. Es funcional y con un diseño impecable. Además tiene una gran capacidad sin llegar a ocupar mucho espacio, cosa que es de agradecer en los pisos que son más pequeños. Las baldas estrechas te ayudan a aprovechar las paredes de tu hogar. Son muy capaces y no ocupan mucho espacio. Un solo módulo puede ser suficiente para un espacio limitado o la base de una gran solución si cambian tus necesidades, si necesitas dos módulos no tienes más que hacerte con otra estantería Gersby. El color en el que se vende esta librería es el blanco, un color muy propio de Ikea que da amplitud y sensación de limpieza en el lugar de la casa que lo coloques. Además esta estantería es tan funcional que podrás hacerle hueco en el salón, la habitación de los niños o el lugar de la casa que escoger para trabajar, puesto que sus medidas hacen que no necesites un gran espacio para colocarla.

GERSBY Librería, blanco 60x180 cm FOTO: Ikea

La propia web de Ikea recomienda fijar el mueble a la pared con el herraje de seguridad que se incluye. Así evitarás que vuelque si un niño se encarama o cuelga del mismo. Las medidas de esta estantería que puede hacer las veces de librería son de ancho 60 cm, fondo de 24 cm y altura de 1,80 cm. El peso máximo que podrá poner en cada balda es de 13 kg.

La valoración de los usuarios en la web de Ikea te hace ver que es una compra estupenda si tienes poco espacio, o si buscas una estantería funcional, con bonitos acabados y a un precio irresistible. Seguro que ya tiene en su cabeza donde la va a colocar.