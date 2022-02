Asjubi40 lleva ante la Justicia la penalización de la jubilación anticipada con más de 40 años cotizados

La vía política se ha acabado. Ha llegado el momento de recurrir a los tribunales, ha anunciado Asjubi40 –la asociación que representa a más de medio millón de jubilados anticipados que ven reducida su pensión pese a tener más de 40 años cotizados–. “Nos hemos visto obligados, ya que la vía política nos la han cerrado los partidos políticos, los sindicatos y el propio Gobierno. En diferentes reuniones habíamos acordado con varios partidos políticos y con el Pacto de Toledo que iban a sacar nuestras peticiones adelante y a la hora de la verdad nos han dejado de lado”, denuncia Santiago Menchero, portavoz de Asjubi40, en declaraciones a LA RAZÓN. “El ministro José Luis Escrivá ha modificado los coeficientes reductores que no afectan en nada a los miembros de la asociación y no ha fijado la eliminación de los coeficientes reductores a partir de ciertos años de cotización. Es decir, nos han dejado igual que estábamos y nos hemos visto obligados a llevar esto ante la Justicia. No nos queda otra”, añade.

La asociación que reclama que con 40 años o más cotizados se pueda acceder al 100% de la pensión pese a haberse retirado anticipadamente ya advirtió el pasado diciembre que daba por cerrada la vía política y empezó a buscar otras fórmulas para conseguir la eliminación de los coeficientes reductores que los penalizan de por vida. “El abogado ya lo tenemos. Es uno de los más prestigiosos para llevar estos temas y ha visto posibilidades para reclamar nuestra reivindicación. Por ahora, está estudiando las vías para llevarlo a efecto, pero tenemos claro que llegará a Europa”, confirma Mechero.

Asjubi40 está esperando a tener todos los detalles cerrados con el bufete de abogados antes de anunciar las acciones concretas en una rueda de prensa, pero ya tiene en mente un calendario para poner en marcha su ofensiva. “En breves, probablemente la semana que viene, vamos a lanzar un vídeo informativo en redes sociales explicando a los afectados cómo pueden apuntarse a nuestra iniciativa para reclamar y cómo será el proceso. Durante el mes de marzo lo haremos público a través de una rueda de prensa para que el bufete de abogados vaya registrando a todas las personas que se hayan sumado a la reclamación y recopile toda la documentación necesaria, con el objetivo de que a primeros de abril abril ya puedan plantear la reclamación ante la Justicia”, detalla el portavoz de la asociación.

El alcance de la reclamación, por lo tanto, no se ceñirá solo a los miembros de Asjubi40, sino que se podrá sumar a la causa cualquier jubilado anticipado con 40 o más años cotizados, aunque por ahora prefieren no dar una cifra estimada. No obstante, Santiago Menchero adelanta que otros grupos que no pertenecen a Asjubi40 están estudiando sumarse a esta reclamación por la vía jurídica.

El plus que cobrarán desde marzo: “Es ridículo”

A partir de marzo, los trabajadores que se jubilaron anticipadamente entre 2002 y 2021 y que hayan cotizado más de 44 años y medio, o bien cuenten con pagas de baja cuantía, comenzarán a cobrar un plus de compensación que se prolongará durante toda su jubilación. Sin embargo, para Asjubi40 esta medida solo maquilla el problema y no pone fin a la penalización que sufre este colectivo de por vida.

Las personas beneficiarias de pensión de jubilación causada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021, que hayan accedido a la pensión de jubilación anticipada de forma involuntaria como máximo 4 años antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación, tendrán derecho, con efecto de 1 de marzo de 2022, a ese complemento, siempre que reúnan los siguientes requisitos: que cuenten con más de 44 años y 6 meses de carrera de cotización, o bien que cuenten con al menos 40 años de cotización siempre y cuando en este último caso su pensión sea inferior a 900 euros mensuales a 1 de enero de 2022. El tercer requisito es que la cuantía de la pensión inicial hubiera sido superior si se les hubieran aplicado los nuevos coeficientes reductores que vigentes desde el 1 de enero de 2022.

Lo establecido anteriormente también será de aplicación a las personas beneficiarias de pensión de jubilación causada entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 2021, que hayan accedido a la pensión de jubilación anticipada de forma voluntaria como máximo dos años antes de alcanzar la edad ordinaria de jubilación. Pese a que cumplan las condiciones, quedarán los jubilados que cobren la pensión máxima del sistema y tampoco serán beneficiarios del complemento los jubilados que se retiren a partir de 2022.

Asjubi40 denuncia que “en la mayoría de los casos (...) no van a recibir complemento alguno” y rechazan las “migajas” que van a suponer para ese más de medio millón de pensionistas con carreras largas. “Es ridículo. Es querer convencer a la gente de que han hecho algo y no han hecho nada. Las exigencias que piden para cobrar ese plus son enormes. Hasta ahora ninguno de nuestros asociados nos ha dicho que se le vaya a aplicar. Esta forma de liar a la gente nos ha empujado aún más a llevar este problema por la vía jurídica”.