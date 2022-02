Esta es la primera gran empresa en realizar un proceso de selección a través de Twitch

En los últimos años, la plataforma de entretenimiento, Twitch ha ido adquiriendo una gran importancia y se ha consagrado casi como un nuevo canal de televisión que consumen diariamente millones de espectadores, sobre todo, aquellos más jóvenes.

En sus inicios, los contenido principales que había en Twitch eran aquellos relacionados con los videojuegos, no obstante, esto ya no es así, y en la actualidad se pueden ver cuentas de todo tipo. Tal ha sido la repercusión de esta plataforma, que han sido muchas las empresas las que no han dudado en sumarse a esta tendencia.

Adaptarse a los formatos y canales que usan las nuevas generaciones, son una buena táctica para incorporar jóvenes talentos a las compañías con ganas de aprender, trabajar y seguir creciendo profesionalmente. Y así lo ha hecho Heineken España, empresa que ha creado la iniciativa Heineken Graduate Challenge, el primer proceso de selección organizado por una gran empresa en Twitch para que los jóvenes ayuden a la compañía a cumplir su propósito de “crear momentos de disfrute que nos unan para brindar un mundo mejor”.

La primera fase del proceso de reclutamiento para el Graduate Program fue presentada y moderada ayer por la streamer Mayichi, en la que más de 17.000 usuarios se conectaron a este directo. Este programa ofrecerá al interesado un contrato en prácticas de un año de duración y les permitirá “enfrentar retos reales” y ampliar su formación con un máster; aportando a la vez valor a al compañía.

“En Heineken España las personas siempre son lo primero y todos somos contribuimos al igual de importantes. La diversidad es nuestro ingrediente secreto. Por eso queremos seguir enriqueciendo nuestro talento con el de jóvenes capaces de vivir en primera persona nuestros valores: la pasión por los consumidores y clientes, el coraje para soñar y ser pioneros, el cuidado de las personas y del planeta y, por supuesto, el disfrute responsable de la vida”, tal y como asegura la directora de RRHH de la cervecera, Monica Zai.

En la sesión coordinada por la streamer, los participantes pudieron comprobar su afinidad con la compañía a través de una serie de juegos y preguntas “sin filtros” en las que se ponía a prueba su ingenio, la sensibilidad por el cuidado de las personas y el planeta, así como la responsabilidad “a la hora de disfrutar de la vida”.

Asimismo, dicha sesión contó con la experiencia personal de dos jóvenes talentos que ya forman parte de la empresa, Juan Jiménez, maestro cervecero de Factoría Cruzcampo y Javier Martín, Human Resources Business Partner. Ambos mantuvieron una conversación con la streamer Mayichi y los participantes de esta iniciativa en la que ofrecieron consejos prácticos y recomendaciones para entrar en el mundo laboral.

Tras completar las fases del juego en la plataforma de Twitch, desde Heineken analizarán junto a la consultora Manpower los resultados, y seleccionará a los candidatos que “mejor representen los valores de la cerveza”. Todos ellos tendrán una plaza preferente en las siguientes fases del proceso de selección de su Graduate Program, que estará abierto hasta el próximo 21 de marzo.

La atracción y retención de talento, puntos clave para Heineken

La cervecera se ha convertido en la mejor posicionada en Merco Talento España y Merco Talento Universitario, un resultado que se ha dado a raíz de “su compromiso con la creación de un entorno de trabajo motivador, flexible e inspirador, que se complementa con una enriquecedora combinación de experiencia y talento joven gracias a una plantilla intergeneracional”, sostienen desde esta empresa.

Asimismo, Heineken es la única compañía cervecera presente en el ranking Forbes 50 Mejores Empresas para Trabajar en 2020 y se encuentra entre las 100 mejores empresas para trabajar de Actualidad Económica.

“Estos reconocimientos son resultado del esfuerzo de la cervecera por poner a las personas en el centro. Apostando por la diversidad, el bienestar integral de todas sus personas y la conciliación. Y se refleja también en la satisfacción de sus empleados, pues 9 de cada 10 están orgullosos de trabajar en la familia Heineken España”, sentencian en la compañía.