Los supermercados empiezan a tener problemas de abastecimiento de lácteos por la huelga de transportistas

Los problemas de suministro de alimentos provocados por la huelga de transportistas se agravan. Si ayer se empezaban a notar ya dificultades de surtido de productos puntuales, principalmente alimentos frescos (frutas, carne, pescado), hoy esos problemas se están trasladando también a los lácteos. El desabastecimiento de leche y de productos lácteos “se está notando ya” en los lineales de los supermercados “a causa del bloqueo del transporte”, según ha advertido la interprofesional (Inlac) que reúne a los productores y a la industria. Fuentes de la distribución reconocen que la situación del abastecimiento ha empeorado bastante desde ayer. Hasta tal punto que la cadena de valor del gran consumo advirtió de que los piquetes están provocando “importantes problemas para las empresas del sector” como la falta de suministro en fábricas o la dificultad para abastecer los puntos de venta. El propio ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido también que la situación empeoró mucho ayer y que la cadena alimentaria se ha visto afectada, creando “situaciones terribles” a productores de frutas, hortalizas, lácteo o pesquero que no pueden dar salida a su género o no pueden alimentar a sus animales. Planas cree que puede tardarse “días” en normalizar la situación. Unas declaraciones, las de Planas y el sector, que contrastan con las de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, que ha asegurado en el Congreso que la cadena de distribución “está garantizada”. La ministra ha acudido a la Cámara Baja a defender el decreto ley sobre el transporte de mercancías por carretera y funcionamiento de la cadena logística, que incluye, entre otras medidas, una revisión del precio del transporte por variación del precio del combustible y que ha sido aprobado por el pleno.

En lo que al sector lácteo se refiere, Inlac ha asegurado que la huelga de transportes “provoca el colapso de ganaderías y fabricantes”, además de ese desabastecimiento, según ha explicado en un comunicado en el comienzo de la primera jornada de parada de la industria láctea. La Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) anunció ayer que las fábricas habían visto interrumpido el suministro de los productos necesarios para la elaboración de lácteos y el traslado del producto terminado a las cadenas de distribución, lo que había anulado la capacidad de envasado, almacenamiento y gestión de un alimento “altamente perecedero y esencial para el consumo diario” y obligado a la industria a parar desde hoy. Una decisión, advierten, que supone la suspensión de la recogida de la leche en las explotaciones ganaderas a partir de hoy y, sobre todo, advertían, pone en riesgo el abastecimiento de productos nutricionalmente básicos en la alimentación de las personas como son la leche y los lácteos. Ponerlos a disposición de la ciudadanía “es básico”, ha recordado hoy Inlac, mientras ha llamado al “diálogo y a la responsabilidad” para encontrar una salida al conflicto.

El sector lácteo “comparte el impacto por la subida imparable del combustible y el respeto al derecho a la huelga”, pero ha pedido “responsabilidad a todos” para no paralizar el sector lácteo “ni provocar su colapso” en un momento “tan sensible”.

Desde la principal asociación de productores de leche del país (Agaprol), han asegurado, no obstante, que no se han registrado problemas significativos en la retirada de leche. En declaraciones a Efe, su presidente, Francisco Fernández, ha asegurado que, al menos de momento, no hay constancia de “problemas serios” en esa retirada de la leche de las explotaciones. No obstante, esta asociación, que agrupa a más de 600 ganaderos de una decena de autonomías, no descarta que las incidencias hayan en aumento si la parada “persiste” varios días. “Hay mucha preocupación” por esta huelga del transporte y las consecuencias que de ella se puedan derivar, según han asegurado.

Reuniones con el Gobierno

Para tratar de abordar los problemas del sector, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, mantuvo ayer una reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que reúne a las patronales del sector con el Gobierno, pero en el que no está representada la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, convocante de los paros. Tras el encuentro, el ministerio informó de que trabajará en trasladar al sector del transporte los principios generales que inspiran la ley de la cadena alimentaria, es decir, que no se puede trabajar por debajo del coste. También se está valorando publicar con periodicidad semanal, en vez de mensual, el índice de referencias de los precios de los combustibles. Además, anunció que el decreto que recoge las medidas que el Gobierno ya consensuadas con el sector el pasado mes de diciembre, como la revisión de precios inmediata, se aprobará hoy. CEOE y Cepyme han instado al Ejecutivo a que ponga en marcha “con urgencia” las medidas para poner coto al incremento de la energía y, de este modo, frenar la huelga.