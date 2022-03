La huelga de transportistas empieza a provocar problemas puntuales de abastecimiento en los supermercados

La huelga indefinida de pequeños y medianos transportistas está empezando a provocar algunos problemas de abastecimiento en los supermercados. Fuentes del sector de la distribución reconocen que hay “problemas de surtido de productos puntuales, principalmente alimentos frescos (frutas, carne, pescado) porque los mercados centrales se han visto afectados por los piquetes”. En el caso del pescado, a la huelga se suma el hecho de que la flota del norte está teniendo problemas para funcionar por el temporal y el coste de los carburantes, añaden. Otras fuentes del sector también reconocen que se están empezando a producir “incidencias puntuales” dependiendo de la zona y del supermercado.

Como aseguran desde una patronal del sector agroalimentario, “los huelguistas están ejerciendo gran presión sobre este sector, en especial en estos mercados centrales”, lo que está dificultando la distribución de los productos frescos a la que aluden desde la distribución. Ayer mismo, por ejemplo, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, aseguró que Mercamadrid había recibido la mitad de productos que un martes normal aunque apuntaba a los puntos de origen de las mercancías como los causantes del problema. La patronal logística UNO ya advirtió también ayer de que se estaban registrando graves problemas en la cadena de suministro y que son varias las rutas canceladas con motivo del paro indefinido y de la acción de los piquetes en los principales nodos logísticos de España. “Se están produciendo numerosos incidentes que están provocando un bloqueo en diferentes rutas de nuestro país, lo que está generando, a su vez, roturas de la cadena de suministro”, aseguró el presidente de UNO, Francisco Aranda.

La seguridad de los transportistas que no están secundando la huelga es fuente de preocupación no sólo para UNO sino también para el sector de la distribución, que asegura que el paro está teniendo más repercusión de la que se podía prever porque muchos camioneros que quieren hacer su trabajo están prefiriendo parar para evitar males mayores. Ayer mismo, la actividad de carga y descarga de mercancías por carretera en las instalaciones de Santurce (Vizcaya) del puerto vasco de Bilbao quedaron paralizadas porque, como aseguraron desde TransportBilbao, “no está trabajando nadie, ni en Cantabria, ni en Asturias, ni en el Puerto de Valencia o el Barcelona y no vamos a mandar nosotros a nuestros asociados a que les hagan cualquier avería en los camiones. Es lo único que nos faltaba”. De hecho, horas después, un camionero resultó herido de una pedrada en las instalaciones que el Puerto de Bilbao tiene en Ciérvana.

Parón de algunas actividades

La situación se está complicando en algunos puntos de tal manera que la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI) y la Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (ACOPEVI) han solicitado hoy la apertura de un corredor alimentario que permita el paso de camiones con productos pesqueros y que evite la ruina de los pescadores y comercializadoras implicadas. También los productores de fresa de Huelva han pedido medidas similares para que la huelga no perjudique al sector y a los consumidores y ha solicitado que se permita la salida de la fresa de las fincas y centros de producción de Huelva, según indicó a Efe, el secretario provincial de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Andalucía (UPA), Manuel Piedra, que ha asegurado que algunas cooperativas y empresas de los municipios freseros están empezando a tener problemas para dar salida al producto.

El recrudecimiento de la huelga también ha llevado a las empresas españolas de acuicultura a cesar su actividad comercial de forma indefinida, según ha informado este miércoles la patronal del sector Apromar. La patronal acuícola ha alertado de los “daños severos y cuantiosos” ante la inacción del Gobierno y de las trabas a la circulación por las actuaciones de los piquetes, que bloquean el traslado del pescado fresco. Y ayer, la flota de bajura vasca anunció que han decidido no faenar hasta el lunes ya que entiende que no está garantizada la distribución de las capturas.

Desde la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han denunciado también “graves problemas” en el funcionamiento de la cadena alimentaria debido al bloqueo que se está produciendo en algunas carreteras españolas por la huelga de transportes, según ha informado en un comunicado. En concreto, la patronal ha reportado numerosos incidentes debido a los cortes que están impidiendo la entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento del sector y de toda la cadena alimentaria. Las empresas ven con “especial preocupación” las limitaciones en el transporte de productos frescos, muchos de ellos altamente perecederos, cuya caducidad amenaza con una pérdida irreparable del producto, así como la paralización de las empresas por falta de stock.

Para tratar de abordar los problemas del sector, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, mantiene en estos momentos una reunión con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que reúne a las patronales del sector con el Gobierno, pero en el que no está representada la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional.