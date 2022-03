La huelga de transportistas desespera a los ganaderos: “No vais a tener leche. ¿Sabéis lo que vais a comer? Mierda”

Los precios desorbitados de la luz, sumado al de los combustibles, han provocado que muchos asalariados tengan que pagar más de lo que ganan, o adquirir un salario ridículo por realizar su trabajo, afectando sobre todo a los transportistas, quienes se han revelado contra el Gobierno estableciendo una huelga indefinida.

La protesta en este colectivo se está notando en el sector económico, y desde el Ejecutivo admiten que está empezando a causar problemas serios en la cadena de suministro, en especial en lo que a la alimentación se refiere, afectando a su vez a ganaderos y agricultores.

Además de que este colectivo ya venía varios años trabajando con pérdidas, esto ha acelerado el proceso, viendo que sus cosechas se echan a perder y parte de sus animales deben ser sacrificados al no poder mantenerlos.

Así lo ha corroborado el ganadero gallego y miembro de la Asociación de Ganaderos de Lugo y A Coruña, Roberto López este viernes en El programa de Ana Rosa, quién ha mostrado su desesperación ante la falta de inacción del gobierno: “Lo veníamos hablando desde los meses de octubre y noviembre”, ha apuntado.

Este ganadero ha intentando de explicar el problema y ha pedido a los responsables del Gobierno que actúen de manera “inmediata”, solicitando además la reunión del ministro de agricultura con los afectados, ya que sino, serán muchos los ganaderos y agricultores los que tendrán que tirar sus productos.

“Lo que va a pasar es que no vais a tener leche. ¿Sabéis lo que vais a comer? Mierda. Por culpa de estos cavernícolas estos”, ha gritado el ganadero que, además, ha añadido que las medidas que el gobierno ha anunciado para el día 29 de marzo llegarán tarde y que la acción policial ha sido la salida “fácil” para no negociar con los transportistas.

“Me da igual que sea este gobierno porque el anterior, por lo menos para los ganaderos, no era mucho mejor. Para los transportistas tampoco. Lo que pasa es que teníamos esperanzas en que, haciendo un ‘combo’ de partidos, fueran más sensibles”, ha agregado López.

La presentadora del programa ha añadido que veía al ganadero “desesperado, más que cabreado”, a lo que este ha respondido que así era: “¿De verdad es tan complicado que se reúnan?”. “El pueblo va a reaccionar cuando no coma porque no va a haber alimentos y os lo dice un ganadero que está ahogado como el resto de ganaderos y agricultores y cada vez quedamos menos. ¿Pero no lo ven?”, asegura.

“Para qué nos van a aplazar los créditos. A mí que me embarguen mañana. Que me quiten los impuestos de los abonos para poder sembrar cereal y darles de comer a mis vacas para que podáis comer mañana. Nosotros tenemos que sembrar este mes para que comáis a partir del verano. Si no sembramos hoy, no el 29, no vais a comer en octubre”, ha sentenciado el ganadero.