El precio de los viajes del Imserso 2022-2023 “no subirá ni un céntimo”: este será el coste de cada destino

Los viajes del Imserso 2021-2022 llegan a su fin este mes de junio, pero la campaña 2022-2023 ya está en el horno. Aunque aún se desconoce la fecha exacta de lanzamiento de los viajes que tendrán lugar entre este otoño-invierno y la próxima primavera-verano, lo que ha querido dejar claro el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del que depende el Imserso, es que los precios no subirán pese a la espiral inflacionista en la que está envuelta la economía. En concreto, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, afirmó ayer que la convocatoria 2022-23 de los viajes del Imserso se desarrollará “sin modificar los precios que pagan las personas mayores, que no tendrán ni un céntimo de subida en los viajes”.

Lo dijo durante su comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados en la que dio cuenta de las medidas adoptadas por su departamento y de aquellas cuestiones vinculadas con las materias objeto de su competencia. En su intervención, Belarra celebró la “normalización” de los viajes del Imserso tras su suspensión como consecuencia de la irrupción de la pandemia del coronavirus, lo que constituye un “éxito”. Según los datos aportados por la titular de Derechos Sociales, solo un 0,6% de los usuarios de los viajes del Imserso se ha contagiado de covid-19, lo que representa un incidencia acumulada cinco veces menor que la observada en la población general mayor de 60 años.

No obstante, aunque los viajes realizados se han desarrollado con una baja incidencia de covid, el miedo al contagio se ha dejado ver en sus cifras. La convocatoria de 2021-2022 contaba con 816.029 plazas, pero solo se han realizado 500.000 viajes, es decir, el 61% de los viajes disponibles. Lo habitual es que el programa se agote en apenas 48 horas después de su lanzamiento, sin embargo esta primera campaña tras el estallido de la pandemia no ha conseguido colocar todas las plazas ofertadas. Pero no solo el miedo a la covid ha influido en estas bajas cifras, sino también el poco tiempo de ejecución. Los viajes arrancaron en febrero de 2022, cuando lo normal es que se hubieran iniciado a finales de octubre de 2021. Frente a los siete meses habituales de ejecución, la campaña 2021-2022 se redujo a tan solo cuatro meses, lo que ha hecho imposible que se puedan concentrar el mismo volumen de viajes en menos tiempo.

Para 2022-2023, las expectativas de Ione Belarra son más positivas, ya que según sus previsiones está será la campaña de la “normalidad total y con recuperación del 100% de ocupación, que se podrá ampliar en número de plazas si así se requiere”. Si los precios no sufren ningún tipo de modificación tal y como ha asegurado, este será el coste de viajar con el Imserso en la próxima campaña:

Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y C.Valenciana con transporte

-289,63 euros para pasar una estancia de 10 días (9 noches) en las costas de alguna de estas comunidades.

-Si la estancia se reduce a 8 días (7 noches), el precio por viaje será de 212,96 euros.

Zona costera peninsular: Andalucía, Cataluña, Murcia y C.Valenciana sin transporte

-En caso de elegir el viaje sin transporte, el precio de la estancia de 10 días (9 noches) se reduce a 235,95 euros.

-Y para una estancia de 8 días (7 noches), el coste del viaje sin transporte será de 196,02 euros.

Zona costera insular: Islas Baleares con transporte

-Pasar 10 días (9 noches) en las Islas Baleares sale por 308,37 euros.

-Si la estancia se reduce a 8 días (7 noches), el precio se rebaja hasta los 248,96 euros.

Zona costera insular: Islas Baleares sin transporte

-La estancia de 10 días (9 noches) sin transporte incluido sale por 236,07 euros.

-La estancia de 8 días (7 noches) sin transporte incluido cuesta 195,78 euros.

Zona costera insular: Islas Canarias con transporte

-Disfrutar de las playas de Gran Canaria, Tenerife o Fuerteventura, entre otras, durante 10 días (9 noches) tiene un precio de 405,53 euros, el más alto de todo el programa del Imserso.

-Mientras que si el viaje dura 8 días (7 noches) el coste baja hasta los 330,51 euros.

Zona costera insular: Islas Canarias sin transporte

-En caso de acudir a este tipo de viaje pero sin incluir transporte, el precio es de 235,95 euros para 10 días (9 noches).

-Y de 195,72 euros para una estancia de 8 días (7 noches).

Turismo de Interior

Esta modalidad de viaje engloba varias alternativas para disfrutar al máximo de las regiones del interior de España.

-Por un lado, están los circuitos culturales de 6 días (5 noches), que alcanzan un precio de 272,71 euros.

-Otra opción es recurrir al turismo de naturaleza durante un periodo de 5 días (4 noches) a un precio de 266,81 euros.

-También puede pasar 4 días (3 noches) conociendo las capitales de provincias españolas por tan solo 115,98 euros, el precio más reducido de todo el programa de turismo del Imserso.

-Y no podían caer en el olvido las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, que se pueden visitar durante 5 días (4 noches) por 266,81 euros.