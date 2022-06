Precio de la luz: estas son las horas más caras y baratas del martes 28 de junio

El precio de la electricidad parece no tener freno y este sigue al alza, haciendo que la factura de la luz a final de mes se vaya a ver disparada. Por tanto, la denominada “excepción ibérica” que entró en vigor el pasado 15 de junio para poner un tope en el precio del gas y así conseguir una rebaja significativa en el coste de la luz parece no haber surgido efecto. En este sentido, el precio medio del “pool” se ha situado este martes en los 144,66 euros el megavatio hora (MWh) sin tener en cuenta los ajustes, lo que supone 1,39 más que el precio de este lunes según los datos provisionales publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

Es por ello, que no es oro todo lo que reluce, ya que esta caída del precio del “pool” no se trasladará íntegramente al consumidor, sino que se deberá sumar a este la compensación a las energéticas. En este sentido, los ajustes a pagar por los consumidores para las centrales de gas el primer día de entrada en vigor de la “excepción ibérica” fueron 59,3 euros MWh de media, elevando el precio final de los 165,59 euros MWh a los 225 euros MWh. El caso de este martes no será diferente, sino que estos ajustes suponen 116,49 euros MWh de media, lo que elevará el precio final a los 261,15 euros MWh, lo que supone un aumento del 38,3% con respecto a este lunes.

Asimismo, sumado a esto, pese a que puede parecer una importante bajada en el coste de la electricidad, esta no lo es, dado que baja en las franjas más baratas o tramo valle, mientras que las horas más costosas se alargan manteniendo un precio elevado, por lo que los consumidores disponen de menos horas valle para hacer uso del gasto energético.

Por su parte, el Gobierno adoptó el pasado miércoles otra medida para atajar la subida de la electricidad y su impacto en la factura de la luz. En este sentido, Sánchez anunció que incorporará al decreto de medidas “anticrisis” una rebaja del IVA de la luz del 10% al 5%.

Por tanto, independientemente de las tácticas para aliviar el coste de la electricidad, la escalada de los precios en la factura de la luz es una realidad que lleva afectando a miles de ciudadanos desde 2021. Tanto es así, que los niveles siguen marcando registros muy elevados respecto al año pasado, dado que este martes el precio será un 202% más caro respecto a los 86,44 euros/MWh del 28 de junio de 2021.

Ante esta situación cada vez son más las personas que tratan de buscar alternativas económicas o nuevos métodos que les hagan conseguir un ahorro en la factura de la luz a final de mes.

Las horas más caras y baratas

De acuerdo con los datos ofrecidos por la OMIE, estas serán las horas más caras y baratas:

La hora más barata : se registrará de 16:00 a 17:00 horas con un coste de 0.30493 €/MWh afectando a toda la Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

La hora más cara: se producirá de 21:00 a 22:00 horas con un coste de 0.41889 €/MWh afectando a toda la Península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.

El precio de la luz hora a hora

00:00-01:00 horas: 0.32061 €/MWh

01:00-02:00 horas: 0.31627 €/MWh

02:00-03:00 horas: 0.32243 €/MWh

03:00-04:00 horas: 0.33746 €/MWh

04:00-05:00 horas: 0.34968 €/MWh

05:00-06:00 horas: 0.36944 €/MWh

06:00-07:00 horas: 0.37186 €/MWh

07:00-08:00 horas: 0.37227 €/MWh

08:00-09:00 horas: 0.37869 €/MWh

09:00-10:00 horas: 0.34404 €/MWh

10:00-11:00 horas: 0.36668 €/MWh

11:00-12:00 horas: 0.35842 €/MWh

12:00-13:00 horas: 0.35988 €/MWh

13:00-14:00 horas: 0.36231 €/MWh

14:00-15:00 horas: 0.30573 €/MWh

15:00-16:00 horas: 0.30565 €/MWh

16:00-17:00 horas: 0.30493 €/MWh

17:00-18:00 horas: 0.30773 €/MWh

18:00-19:00 horas: 0.35573 €/MWh

19:00-20:00 horas: 0.36715 €/MWh

20:00-21:00 horas: 0.40917 €/MWh

21:00-22:00 horas: 0.41889 €/MWh

22:00-23:00 horas: 0.37718 €/MWh

23:00-00:00 horas: 0.37818 €/MWh

Esta es la forma de calcular la tarifa eléctrica

La factura de la luz se calcula mediante dos precios, el que se paga por la potencia contratada y el precio resultante de los kilovatios que se consumen durante el mes.

La tarifa creada por el Gobierno de España en julio del año pasado generó un cierto descontrol para la población en general, ya que al establecer una serie de tramos, aquellas personas que no tienen una tarifa pactada con su distribuidora, sufrieron y sufren a día de hoy cambios notables en el precio dependiendo del momento del día. En este sentido, dichos tramos pueden diferenciarse en tres tipos, en los que la luz se convierte más barata o cara dependiendo de la demanda:

Horas valle : Aquellas en las que el coste de la energía es más reducido. Estas suelen darse de lunes a viernes entre las 00:00 y las 08:00 horas , así como los fines de semana y festivos nacionales de forma ininterrumpida.

Periodo llano : Este se da entre las 08:00 y 10:00 horas , entre las 14:00 y las 18:00 horas; y entre las 22:00 y 00:00 horas.

Horas punta : Es el momento del día en el que el precio de la luz tiene un mayor importe. Corresponde a los periodos de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 22:00.

En este sentido, los altos precios de la electricidad repercuten directamente en los casi 11 millones de usuarios en España que están acogidos a la tarifa regulada, es decir, el denominado PVPC; y además sirve de referencia para los otros 17 millones que contratan su suministro en el mercado libre.