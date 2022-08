15 de agosto: estas son las comunidades en las qué es festivo

La época veraniega ha pasado ante nosotros en un abrir y cerrar de ojos, y está ya encarando la recta final, quedando cada vez menos momentos de una cerveza en el chiringuito de la playa, una ruta por la sierra con amigos o simplemente un día de piscina con un buen libro. No obstante, aunque ya nos encontramos en el último mes del verano, aún son muchos los planes que quedan por hacer para disfrutar al máximo de las merecidas vacaciones.

En este sentido, este 15 de agosto, todo el país lo tiene marcado en rojo, ya que los ciudadanos de España podrán disfrutar de un puente, en el que se celebra la Asunción de la Virgen María, una fiesta de carácter religioso que hace referencia al traslado de la madre de Jesucristo, al Cielo. Este día es uno de los festivos nacionales que se aplica a todas las comunidades autónomas de nuestro país.

Por tanto, este año, dicho día festivo cae en lunes, por lo que al ser un festivo nacional no sustituible, el 15 de agosto de 2022 será un día no laborable en todo el país, ya que las diferentes regiones no podrán cambiar esta fecha por otra que les sea más propia. Así, gracias a que cae en el primer día de la semana, la gente puede disfrutar de un puente de tres días libres: sábado, domingo y lunes. De esta forma, durante el viernes se espera un gran número de desplazamientos, siendo una de las más importantes operaciones salida de la temporada estival.

Tanto es así, que gracias al puente de la Asunción, la Comunidad Valenciana espera el primer “gran lleno” turístico, con una previsión de ocupación que supera el 90% en las tres provincias, colgando de esta manera el cartel de “completo” en los alojamiento de esta autonomía.

Por su parte, la Comunidad de Madrid celebra sus fiestas en estos días, siendo el barrio de La Latina el protagonista de las míticas fiestas de la Paloma. En lo que respecta a Vitoria, en esta región se celebraran las fiestas de la Virgen Blanca.

Asimismo, en Andalucía se desplegará este viernes noche la Feria de Málaga, lista para recibir 6 millones de visitantes desde su inauguración hasta el 20 de agosto.

Días festivos nacionales

El calendario laboral en el país contempla un total de catorce días festivos, de los cuales solo ocho de ellos son de carácter nacional, por lo que se disfrutan en toda España. A esta lista se suman cuatro festivos autonómicos y dos locales.

Hasta el momento, ya se han celebrado tres festivos nacionales: el 1 de enero tuvo lugar Año Nuevo, el 6 de enero fue la Epifanía del Señor y el 15 de abril, Viernes Santo. Para este lunes se llevará acabo el cuarto día con la Asunción de la Virgen María al cielo.

En lo que queda de año, los festivos serán los siguientes: 12 de octubre cuando se celebra la Fiesta de la Hispanidad, el 1 de noviembre tiene lugar el Día de Todos los Santos, 6 de diciembre, el Día de la Constitución Española y por último el 8 de diciembre la festividad de Inmaculada Concepción.