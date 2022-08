Estos son los tres electrodomésticos que aumentan su factura de la luz hasta 350 euros

La vida cada vez es más cara. Una inflación imparable, una subida de tipos de interés e incluso unos precios de le energía que parecen no tener techo son algunos de los factores que están afectando gravemente a los bolsillos de muchos españoles, los cuales son cada vez más pobres y ven poco a poco mermar su poder adquisitivo. En este sentido, el coste de la luz supone una grave problemática, tanto es así, que el precio medio del “pool” este miércoles se ha situado en los 139,30 euros el megavatio hora (MWh), el cual se elevará hasta los 236,14 euros MWh, tras sumar la compensación a las energéticas de la denominada “excepción ibérica”. Por tanto, los niveles siguen marcando registros muy elevados respecto a 2021, ya que este miércoles el precio será un 168% más caro en comparación a hace un año.

Es por ello, que no es de extrañar que el ahorrar en el consumo energético se vuelva una prioridad para miles de consumidores en España con el objetivo de reducir a final de mes su recibo eléctrico. Para conseguir dicho ahorro, las personas deben tener presentes tres cuestiones: elegir aparatos eficientes, usarlos de la manera correcta y contratar una buena tarifa eléctrica con la potencia justa, tal y como explican desde el portal inmobiliario de Idealista.

En este contexto, es conveniente saber cuánto gasta cada electrodoméstico para hacer un uso eficiente de estos aparatos y así conseguir ahorrar una cuantía significante. En lo que respecta al frigorífico, este es el electrodoméstico que más incerementa el precio de la factura eléctrica, ya que su consumo es de 662 kWh al año de media, lo que correspondería al 19% del total en un hogar medio que gasta unos 3.500 kWh por año. Por tanto, su consumo puede suponer una factura anual de unos 199 euros. La lavadora se lleva el 7,4% del gasto total de la casa, ya que su consumo anual suponen 255 kWh, lo que equivale a unos 77 euros anuales; mientras que el lavavajillas tiene un consumo anual de 246 kWh, es decir, 7% del total de energía consumida o unos 74 euros anuales.

Sin embargo, pese a que estos aparatos pueden incrementar notablemente la factura eléctrica, existen unos mecanismos que nos pueden ayudar a ahorrar. Desde idealista hacen la de recomendación de “evitar el consumo fantasma al tenerlos enchufados y con el piloto encendido”, es decir, desenchufar aquellos aparatos que no se utilizan e incluso no dejar conectados los cargadores de móvil o portátil, ya que no solo puede suponer un ahorro, sino que también es beneficioso para el medio ambiente. “El consumo en stand-by de una familia puede equivaler a unos 112 euros al año, aproximadamente 375 kWh/año. En una familia con muchos electrodomésticos, esto puede incrementarse hasta 610 kWh/año, unos nada despreciables 183 euros”, sostienen desde este portal.

¿Cómo puede ahorrar con el frigorífico?

Estos aparatos eléctricos consumen de media entre un 40% menos que hace 15 años, y un 60% en el caso de los más eficientes, ya que estos pueden consumir de media 285 kWh. Así, se consigue un ahorro de 30 a 100 euros anuales, recuperando de esta forma el dinero invertido en la compra del electrodoméstico.

Asimismo, este apartado debe estar lejos de fuentes de calor para que haya una buena circulación del aire alrededor, ya que una temperatura exterior alta requiere un mayor gasto de energía para mantener la temperatura adecuada en el interior.

Otra de las recomendaciones es descongelar el frigorífico un par de veces al año o si la escarcha alcanza los 3 milímetros de grosor en las paredes, ya que aumentan el consumo un 30%. En el caso de que el hielo vuelva a aparecer enseguida, se deberá comprobar que la puerta cierra herméticamente o si necesita cambiar la junta.

Por último, la temperatura interior del frigorífico no debe estar demasiado baja, sino con que esté entre cuatro y seis grados es suficiente para conservar bien los alimentos.

¿Cómo puede ahorrar con la lavadora?

Por norma general, el momento que más consume es a la hora de calentar el agua, por tanto, lo recomendable es lavar en programas a baja temperatura, es decir, si se reduce a 40 grados, en vez de ponerla a 60, la lavadora consumirá un 40% menos de electricidad.

Asimismo, a la hora de poner una lavadora, lo mejor es llenarla al completo, ya que el consumo es el mismo que si se hace media carga. Por tanto, si se llena este aparato al 95% en vez de al 80%, se ahorrarán al año más de 1.800 litros de agua.

Otro de los consejos que ofrecen desde Idealista es, que dado que el detergente en la actualidad es suficientemente eficaz, el prelavado resulta ineficaz, ya que se alarga “inúltimente” el proceso de lavado.

¿Cómo puede ahorrar con el lavavajillas?

Estos aparatos han reducido considerablemente sus consumos de agua y electricidad. Por tanto, con el programa económico del lavavajillas, se reduce el consumo energético, ya que si se usa a 50°C en lugar del normal a 65°C, el consumo se reduce hasta un 40%. En este sentido, el programa de lavado intenso solo se deberá de utilizar cuando la vajilla tenga mucha suciedad ya que esto incrementa la factura final de la luz.

Además, al igual que con la lavadora, lo mejor es esperar a llenar el lavavajillas para ponerlo, ya que si se utiliza dos veces con media carga, se estará gastando más agua y electricidad que si se espera a tenerlo lleno.

Por último, se debe limpiar el filtro del lavavajillas con regularidad; ya que no solo se alargará la vida útil del filtro, sino que también se disminuirá el consumo energético.