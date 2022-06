Estos son los electrodomésticos que más luz consumen

Precio de la luz elevado y temperaturas récord, la tormenta perfecta que hará a los españoles pagar facturas eléctricas de infarto un mes más. Por un lado, el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha subido un 3,2% en su segundo día con el mecanismo para abaratar el recibo de la luz en marcha, el denominado “tope al gas”. En concreto, el precio medio para mañana será de 170,81 euros el MWh. No obstante, habrá que ver cuánto suponen los ajustes a pagar por los consumidores para las centrales de gas, que ayer supusieron 59,3 euros MWh de media, lo que elevó el precio final de los 165,59 euros MWh a los 225 euros MWh, un rango superior incluso a los días previos en los que no operaba este mecanismo. Por otro lado, España atraviesa su peor ola de calor en un mes de junio desde hace 20 años. Se espera que entre este miércoles y el viernes se alcancen los picos más elevados, con máximas de hasta 43ºC hoy en algunas ciudades. En este contexto, es conveniente saber cuánto gasta cada electrodoméstico para hacer un uso eficiente, con lo que logrará rebajar entre un 10-50% el consumo y ahorrar hasta 256 euros al año en la factura de la luz.

Frigorífico: 662 kWh al año de media

Un hogar medio en España consume cerca de 4.000 kWh al año de electricidad, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). El reparto de este consumo es demoledor: los electrodomésticos representan el 61,8% del gasto de luz, siendo el frigorífico el aparato que más consume, con el 19%. Esto se debe a que, aunque su potencia no es muy grande (200 W frente a los 2.000 W de un secador) su uso es continuo. Red Eléctrica de España es un poco más benévola con este electrodoméstico y estima que su consumo representa el 14% del total del hogar. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el frigorífico (662 kWh) junto al congelador (563 kWh de media anuales), es el electrodoméstico que más incrementa el precio de la factura eléctrica. Pese a que tiene que estar todo el día funcionando, se pueden tomar algunas medidas para reducir su consumo como no instalarlo cerca de fuentes de calor, ajustar el termostato entre 4-6 ˚C, descongelarlo si genera escarcha y no dejar la puerta abierta mucho rato.

Lavadora y secadora, 255 kWh al año de media, y lavavajillas, 246 kWh

No se puede cambiar mucho la forma en la que utilizamos el frigorífico o el horno (5,1%), pero sí se pueden tomar medidas más drásticas con otros de los electrodomésticos que más consumen. Las lavadoras se llevan el 7,3% del gasto doméstico de electricidad, el lavavajillas representa un 3,7% y la secadora consume el 2,1%, según el IDAE. Todos ellos se pueden programar para que funcionen durante las horas en las que la luz está más barata y es conveniente utilizar los programas cortos y de baja temperatura. Los cálculos de la OCU estiman que la lavadora y la secadora gastan 255 kWh al año de media, cada una. Por su parte, el lavavajillas consume 246 kWh al año de media aunque se puede llegar a ahorrar un 20% usando el programa económico (50-55 ˚C) en vez del normal a 65 ˚C y utilizando el programa de lavado intenso solo cuando la vajilla esté muy sucia.

Por su parte, el aire acondicionado, el electrodoméstico más usado por los españoles desde el inicio de la ola de calor que golpeará España, por lo menos, hasta este sábado, suele representar el 2,3% del consumo doméstico, según el IDAE. En este enlace puede consultar cuánto cuesta poner el aire acondicionado hora a hora este miércoles y en este otro tiene una recopilación de consejos para hacer frente a la ola de calor sin consumir mucha electricidad.

Televisión: 263 kWh al año de media

Volviendo a los aparatos que se utilizan durante todo el año, la televisión es otro de los electrodomésticos que más consumen, con un 7,5% del total. Su consumo anual medio es de 263 kWh, señala la OCU, que recomienda apagarla por completo cuando no se esté usando. Al final, tener la tele “de fondo” para hacernos compañía sigue incrementando la factura de la luz. Además, tener encendido el “pilotito rojo” de los aparatos también nos puede salir caro, ya que el ‘stand-by’ representa el 6,6% de gasto. También hay que tener cuidado con los aparatos más pequeños. Red Eléctrica de España estima que el secador, la tostadora, la cafetera o el exprimidor representan el 27% del consumo de un hogar.