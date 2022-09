Los transportistas tratan de paralizar el Puerto de Algeciras

El puerto de Algeciras (Cádiz) se enfrenta mañana lunes a una convocatoria de paros de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte en protesta por las tarifas que les abonan, las colas de espera que soportan y el cabotaje de los transportistas marroquíes en el puerto gaditano.

En declaraciones a Efe, el portavoz de la plataforma en Algeciras, Manuel Espinosa, ha explicado que la idea es acceder desde primera hora de la mañana al puerto de Algeciras en el marco habitual de su actividad para cargar contenedores para, una vez en el puerto, inmovilizar sus vehículos y tratar de parar así la actividad de salida de mercancías de las terminales.

“No nos han permitido hacer una marcha lenta, pero nos da igual. Vamos a presentarnos en las terminales y a ver qué pasa, para decirle a los compañeros que hay un paro para arreglar el tema”, ha argumentado el portavoz del colectivo.

Una de las quejas de la plataforma pasa por las esperas en el puerto algecireño, donde “echan una media de entre tres y cuatro horas de espera para cargar un contenedor”.

También muestran su rechazo por los precios, ya que “se está trabajando en torno a un 20 % y un 30 % por debajo de los costes y se debería estar cobrando, para transportes de contenedores que superen los 200 kilómetros de distancia, a 1,48 euros el kilómetro, y se está cobrando a poco más de un euro”.

Además, protestan por el funcionamiento del cabotaje en el puerto de Algeciras, ya que “los compañeros de Marruecos, que vienen de Europa al puerto de Algeciras, no entran en Marruecos, se dan la vuelta en el puerto de Algeciras. Eso no es legal. No hay control desde hace mucho tiempo”.

La Asociación de Transportes de Contenedores Bahía de Algeciras (ATCBA) ha expresado su rechazo a la protesta al considerar que existen “vías de diálogo”, y ha defendido ser “el único interlocutor oficial válido ante las terminales y la APBA”, representando a 32 empresas de transportes y autónomos, con un cómputo global de más de mil camiones.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, ha calificado de “injustificados” los paros y ha avisado de las “nefastas” consecuencias que pueden tener para los trabajadores, empresas, puerto y la economía de la comarca.