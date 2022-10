Los empresarios contraatacan: “Fuera los populismos y las leyendas negras de puros y chisteras”

Andanada por todo lo alto al Gobierno de los empresarios familiares, que hoy han cerrado su XXV Congreso en Cáceres. Contra los populismos, contra la “marejada fiscal” y contra la leyenda negra que ha extendido el Gobierno sobre los empresarios de “chistera y habano”. El presidente del Instituto de Empresa Familiar, Andrés Sendagorta, ha sido muy duro al criticar los “discursos y proclamas” populistas contra los empresarios familiares, que representan el 89% de las empresas españolas y dan empleo a más de un millón de trabajadores, en la intervención con la que ha clausurado hoy el XXV Congreso de la Empresa Familiar.

Un mensaje duro dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no ha acudido a la cita “pese a que le hemos invitado y volveremos a hacerlo el año que viene en Bilbao”, y que ya se deslizaba en el vídeo promocional del congreso, en la que una voz en off advertía de que a los empresarios familiares “no los iban a echar”. “Cuando decimos que somos el latido de España es porque estamos comprometidos con el país y con los ciudadanos para construir mejores empresas y contribuir al bienestar. Nuestras empresas representan la creatividad, la perseverancia y la valentía. Ya es hora que asociemos el término empresario a la vida discreta y ejemplar. Las empresas familiares cobijan el esfuerzo y la dedicación del trabajo. Aquí se forjan las expectativas de progreso de los trabajadores y colaboradores. Todos ellos proyectan su talento, lo que nos convierte en un proyecto común que conecta con el latido de España. Somos las empresas de aquí, que entendemos las exigencias de los españoles. Somos la expresión de la sociedad libre y democrática. No pretendemos atesorar verdades inamovibles sino predicar con el ejemplo”, ha comenzado Sendagorta.

tras remarcar que el objetivo de la empresa familiar es “mejorar las vidas de los ciudadanos, ver más allá de los beneficios del trimestre y pensar en las futuras generaciones, no en los trimestres para dejar una sociedad mejor”, el presidente del IEF se ha mostrado tajante ante quienes señalan a los empresarios como los beneficiarios de la inflación: “Nosotros ponemos a las personas en el centro. Nuestras empresas hacen que España avance al margen de discursos y proclamas. Sacamos adelante proyectos empresariales ligados a nuestras vidas y trayectorias personales que no reniegan de los orígenes. Somos de aquí, no nos van a echar. Con nosotros no han podido las pandemias ni la inflación ni lo hará la marejada fiscal . No nos vamos a ir, aquí seguimos y seguiremos. No tenemos nada que con leyendas negras de puros y chisteras”, ha expresado Sendagorta.

A continuación ha planteado las escasas exigencias de la empresa familiar. “¿Pedimos que impere la reflexión cuando se deciden medidas que inciden en nuestra actividad. Pedimos que no haya barreras competitivas, que se entienda la necesidad de que exista un tejido empresarial enraizado. Se puede hacer más si se nos escucha”, ha dicho.

En este sentido ha pedido a la clase política que escuche a los sectores que engloban la empresa familiar, más aún en el actual contexto de crisis. “De automoción aquí hay muchos que saben. De infraestructuras sostenibles, también. De turismo y salud, de energía renovable, de transporte por tierra, mar y aire, de moda, de distribución y siderurgia y si me permiten de ingeniería e industria aeroespacial. Queremos que entiendan que somos un pilar de la sociedad. En estos tiempos de incertidumbre, una sociedad debe valorar más nuestra tarea. Este país tiene una gran oportunidad, tengamos la valentía de dejar atrás las tentaciones populistas a las que otros están sucumbiendo. Necesitamos moderación y centralidad institucionalidad. Huyamos de las ocurrencias y apostemos con el rigor”, ha concluido.