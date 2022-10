Estos son los consejos de la Policía Nacional para evitar ser víctima de “smishing”

Los ciberdelincuentes no descansan, por lo que las estafas por Internet están a la orden del día, haciendo que cada vez más personas sean víctimas de las múltiples trampas que utilizan los estafadores para hacerse con información sensible e incluso el dinero de aquellos más ingenuos. Este sigue siendo un grave problema de seguridad no solo para particulares, sino también para empresas y gobiernos, ya que los delincuentes no dejan de usar amenazas cada vez más ingeniosas, a través de las cuales es sencillo obtener grandes beneficios.

Las campañas de “smishing” consisten en enviar mensajes de texto fraudulentos suplantando la identidad de una entidad legítima como una institución pública o incluso un banco con el objetivo de robar información sensible de las víctimas o realizarle un cargo económico. Por norma general este SMS invita a llamar a un número de tarificación especial o acceder a un enlace de una web falsa que simula ser la oficial.

Por su parte, las entidades bancarias han estado varias veces bajo el punto de mira de los ciberdelincuentes y de este tipo de campañas con el objetivo de robar las credenciales de acceso al servicio bancario de sus principales clientes.

No obstante, este no es ni de lejos el único caso, sino que estos mensajes fraudulentos no paran de llegar casi a diario a los smartphones de miles de ciudadanos. Tal es la problemática con estos casos cada vez más asiduos, que desde la Policía Nacional ofrecen una serie de consejos para evitar caer en la trampa de los estafadores.

En el caso de que una persona reciba un SMS en el que le piden abonar unos gastos de un pedido online que ya ha pagado con anterioridad y pincha en el enlace, esta podría estar siendo víctima de un ciberataque de “smishing”. “Clicar en ese enlace nos va a llevar a una web que tienen controlada los delincuentes y que probablemente nos van a pedir datos, por un lado, financieros y, por otro, personales para ser utilizados luego en la comisión del fraude”, explica el Inspector Jefe de Fraude en el Comercio Electrónico UCC, Diego Alejandro.

En el caso de que sea una entidad bancaria la que “supuestamente” esté enviando ese link, esto deberá hacernos saltar las alarmas, ya que desde el banco oficial no llevarán a cabo este modus operandi, sino que pedirán a sus clientes que entren desde la aplicación de la entidad en cuestión.

Por tanto, dado que estos ciberataques son algo habitual en nuestro entorno actual, es importante seguir los siguientes pasos para evitar ser víctima de estos fraudes:

Verificar que el mensaje es legítimo.

No facilitar nuestros datos.

Revisar los enlaces.

No obstante, si aquellos más ingenuos han caído en la trampa de estos estafadores accediendo al enlace y poniendo así en riesgo sus datos de carácter personal o financiero, estas personas deberán contactar con su entidad bancaria cuanto antes para informarle de los sucedido y realizar los cambios o cancelaciones pertinentes que garanticen la seguridad de su cuenta.