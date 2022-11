¿Cuándo sabremos cuánto suben las pensiones en 2023?

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció durante la presentación de los Presupuestos Generales de 2023 que las pensiones subirán “en torno a un 8,5%”, un incremento que será aplicable tanto a las pensiones contributivas como a las no contributivas. Según la titular de Hacienda, el incremento estará en el entorno del 8,5%, pero podría oscilar unas décimas, entre el 8,4% y el 8,6%, en función del cómo evolucione en los próximos meses el Índice de Precios al Consumo (IPC), indicador al que está ligada la revalorización delas pensiones. Pero, ¿cuánto más habrá que esperar para conocer cuánto subirán las pensiones exactamente?

A finales de noviembre, en concreto el día 29, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el IPC adelantado de noviembre, será entonces cuando se conozca el porcentaje casi definitivo del IPC medio anual, al que está ligada la revalorización de las pensiones, y que se mide entre diciembre del año anterior (2021) y noviembre del año actual (2022). Dos semanas después, el 14 de diciembre, el INE publicará el IPC confirmado del mes de noviembre, quedando fijado el porcentaje definitivo con el que se incrementarán las pensiones en 2023.

El Gobierno destinará 190.687 millones de euros a las pensiones en 2023, lo que supone una subida del 11,4% respecto a la partida de 2022, debido la incorporación de nuevos pensionistas y, sobre todo, a la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC, según consta en los Presupuestos. A la espera de que se publique el porcentaje definitivo del IPC medio anual, se puede conocer ya una estimación de cómo subirán las pensiones contributivas en 2023, aplicando este porcentaje a las pensiones medias, máximas, mínimas y no contributivas.

Tomando como referencia la previsión del Gobierno, que estima un IPC medio anual del 8,5%, la pensión media de jubilación, que en septiembre alcanzó los 1.256,96 euros mensuales, se incrementaría en 106,84 euros al mes hasta situarse en 1.363,80 euros mensuales (19.093,22 euros al año).

Por su parte, la pensión máxima para todos los pensionistas, limitada en 2022 a 2.819,19 euros mensuales en 14 pagas (39.468,66 euros anuales), superará en 2023 la barrera de los 3.000 euros tras la subida del 8,5%. En concreto, subiría en 239,63 euros, hasta los 3.058,82 euros (42.823,49 euros al año).

Los Presupuestos también recogen que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital subirán igualmente en torno al 8,5%, en línea con las pensiones contributivas. Por ejemplo, la pensión básica no contributiva de jubilación pasará en 2023 de 484,61 euros mensuales a 525,80 euros. En este enlace puede consultar la estimación de cómo subirán las cuantían de todas las pensiones no contributivas el año que viene.