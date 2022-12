Así es como puede evitar arruinarse tras ganar un premio de la Lotería de Navidad

Tras meses de espera, mañana se celebrará uno de los eventos más esperados de la época navideña por muchos españoles. La Lotería de Navidad 2022 dará comienzo a las 09:00 horas en el madrileño Teatro Real, sorteo en el que se repartirán 2.520 millones de euros en premios. Por tanto, no es de extrañar que aquellos que juegan, esperen con nervios, ilusión y la necesidad de buena suerte a que el número cantado sea el mismo que aparece en sus décimos.

Ganar uno de los premios ansiado por millones de españoles es un sueño para muchas personas y aunque tan solo reciben algún premio aproximadamente el 15% de los números de este sorteo, puede ser que el nuestro se encuentre dentro de este porcentaje, haciendo que este año no nos vayamos con las manos vacías.

No obstante, que nos toque la lotería no siempre puede resultar beneficioso, ya que ante tal cantidad de dinero, mucha gente no sabe como administrarlo, haciendo que en unos años hayan perdido todo el premio o incluso se encuentren en una situación económica peor de la que tenían antes. Es por ello que dede el Banco de España aconsejan que es importante contar con unos conocimientos financieros para que se pueda gestionar de manera eficaz dicha situación y no acabar endeudados.

Antes de nada, hay que saber que el importe real que se recibe en premios superiores a 40.000 euros, será menor, dado que Hacienda también participa en estos sorteos, llevándose una cuantía significativa. Por ejemplo, si una persona gana el “Gordo”, es decir, el primer premio de la Lotería de Navidad, cuyo importe es de 400.000 euros por décimo, Hacienda se quedará con 72.000 euros, por lo que el ganador recibirá finalmente 328.000 euros por cada boleto. En cambio, los premios por un importe inferior a 40.000 euros están exentos de tributación.

Si ganamos la lotería, lo normal es que intentemos saldar las deudas que teníamos pendientes o incluso comprarnos algo valioso, como un coche o una casa.

En el caso de que se quiere liquidar un préstamo, el Banco de España aconseja al ganador que compare el coste de la deuda que le queda por pagar con la rentabilidad de una posible inversión, con la finalidad de saber que es lo que más le conviene.

“Si te decides por la opción de invertir, no olvides que deben darte información previa antes de la contratación de cualquier producto y, especialmente, de los posibles riesgos o pérdidas de capital que puedas tener; estúdiala atentamente y no te dejes llevar por la emoción del primer momento”, señalan desde este organismo.

En cambio, si una persona quiere comprarse algo de valor como puede ser un coche o una casa, esta debe tener en cuenta los gastos que se van a asumir desde el momento en el que realice la adquisición. Por ejemplo, si se compra un coche, habrá que calcular lo que le costará la gasolina, los gastos de mantenimiento del vehículo, el pago de impuestos o incluso de seguros. Estos gastos están “directamente relacionados” con el bien que se adquiere, así como el tiempo que se mantenga este bien.

“Es dinero con el que no contabas y seguramente quieras darte algún capricho, no pierdas la cabeza. Si le das la misma importancia que le das al dinero que obtienes con tu trabajo evitarás verte en una situación comprometida”, sentencia el Banco de España.