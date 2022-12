Así es como puede evitar ser estafado en la Lotería de Navidad

La cuenta atrás para que se celebre el famoso sorteo de la Lotería de Navidad ya ha comenzado. Así, el próximo día 22 de diciembre tendrá lugar uno de los eventos más esperados en todos los españoles en el que los nervios, la ilusión y la necesidad de buena suerte invaden a aquellos que juegan esperando a que el número cantado sea el mismo que aparece en sus décimos. En este sentido, este sorteo repartirá 2.520 millones de euros en premios este año, unos 112 millones más que en 2021.

Participar en este sorteo forma parte de la tradición navideña de nuestro país. Tanto es así, que a la hora de comprar los décimos de la Lotería de Navidad, los españoles gastarán de media 69,36 euros, un 4,1 % más que el año anterior.

Tal es la relevancia de este sorteo, que esta fecha tan mágica no solo es esperada con ansias por sus participantes para ver si este año la suerte juega de su parte, sino también por los delincuentes, los cuales aprovechan este evento para estafar a aquellos más ingenuos y hacerse con un botín significante.

En este contexto, los estafadores pueden vender a la persona interesada décimos falsos que no estén autorizados por Loterías y Apuestas del Estado; no ofrecer un justificante de pago para que la persona que tenga el décimo premiado no pueda reclamar el dinero; o incluso cobrar pagos adicionales para sacar un beneficio extra por la venta de un décimo.

Por tanto, desde el blog de CaixaBank explican a aquellos interesados en participar en la Lotería de la Navidad que antes de hacerse con los décimos a través de Internet, es necesario que se tomen una serie de precauciones para evitar ser víctima de una estafa:

Asegurarse de que la web en la que se están comprando los boletos es legal y está autorizada . Además habrá que comprobar que la página es fiable, es decir, que empieza por “https” y tiene el icono de candado que acredita du autenticidad.

Los décimos que se compren deben tener el logo, el código o el sello de la entidad expendedora , es decir, de la administración de lotería.

A la hora de realizar la compra, el participante deberá fijarse en la dirección desde la que se manda el décimo , los costes y el plazo de envío. Asimismo, desde CaixaBank aseguran que también deberían pedirle al comprador la dirección postal donde entregarle el décimo.

Guardar los correos electrónicos y comprobantes de la transacción.

En el caso de que una persona compre el décimo de manera presencial, esta deberá asegurarse de que es auténtico a través del sello de la entidad que lo expende y la frase “Fraccionamiento autorizado por Loterías y Apuestas del Estado”.