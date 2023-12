El 90% de los trabajadores de la Generación Z siente ansiedad en el trabajo

La jornada laboral que repiten millones de personas en todo el mundo ocupa gran parte de su día. Por tanto, el trabajo y los problemas de salud mental parecen ir de la mano, ya que cada vez es más frecuente que los empleados sufran el síndrome del trabajador quemado, estrés, depresión o ansiedad, entre muchos otros.

Ninguna persona está a salvo de los problemas de salud mental, ni siquiera los más jóvenes. Y es que en las compañías estadounidenses, el 90% de los trabajadores de la generación Z –aquellos nacidos a partir de 1995– siente malestar social o ansiedad en el lugar de trabajo, según un estudio realizado por la plataforma de aprendizaje Kahoot. Asimismo, la encuesta destaca que el 35% de este colectivo se enfrenta a ansiedad social casi a diario, mientras que solo un 10% afirma no haberla sentido nunca.

“Este estudio desvela que para ayudar a los empleados de la Generación Z a dar el máximo en el trabajo, los empleadores deben situar las habilidades interpersonales en su lista de prioridades y, al mismo tiempo, experimentar con enfoques innovadores, rápidos y reales de comunicación y capacitación que tengan en cuenta su malestar social”, explica el vicepresidente de Kahoot! at Work, James Micklethwait.

Más espacios de trabajo seguros y sin prejuicios

Dos de cada diez de estos trabajadores experimenta ansiedad social al interactuar con los clientes, el 44% se siente incómodo o nervioso al hacer presentaciones en el trabajo y casi cuatro de cada diez sienten inquietud al expresar su opinión durante una reunión.

Un espacio de trabajo seguro y sin prejuicios es fundamental para abordar estas problemáticas, y más de la mitad de los encuestados lo vio como un fuerte incentivo para la participación activa. Las mujeres (44%) valoran especialmente que se les avise con antelación si se les pide que aporten su punto de vista en reuniones o presentaciones, a diferencia de los hombres (34%).

La educación, las finanzas y la construcción son los sectores más afectados con trabajadores con ansiedad social, mientras que las industrias de servicios profesionales y manufactura muestran las tasas más bajas.

Las habilidades sociales: prioridad inmediata para reclutadores

Para crear un espacio de trabajo seguro e inclusivo, la formación en habilidades interpersonales es una "necesidad crítica en el panorama profesional actual", muestra el estudio. Tanto es así que el 42% de los empleadores de la Generación Z ponen en su lista de prioridades habilidades de comunicación, liderazgo y negociación. Esto resuena más profundamente entre las mujeres (48%) que entre los hombres (36%).

El aprendizaje entre igualessurge como la segunda área importante para la mejora de habilidades (36%), seguido por el tiempo de trabajo dedicado al aprendizaje autodirigido (34%).

“Es hora de que los empleadores aprovechen este valioso recurso facilitando el aprendizaje entre pares y alentando a sus empleados a crear sesiones de aprendizaje, presentaciones o incluso cursos atractivos e interactivos para desafiar a los miembros de su equipo y compartir conocimientos y habilidades”, afirma Micklethwait.

Necesidad de un mejor liderazgo

La brecha entre las competencias en el lugar de trabajo y la educación es cada vez mayor. Por ello la Generación Z identifica las cinco áreas principales en las que sus experiencias educativas fueron deficientes: gestión del estrés (39%), creatividad (39%), networking (32%), inteligencia emocional (35%) y resolución de conflictos (35%). No obstante, el pensamiento crítico (51%) y la gestión del tiempo (50%) son las habilidades más perfeccionadas en la educación.

Aunque un 36% de estos trabajadores expresó gran confianza en los esfuerzos de sus empleadores para dotarlos de habilidades esenciales, el resto considera que estos deberían mejorar su liderazgo. Un tercio de ellos afirmó que la cultura de su empresa no se alinea con los valores de su generación. Por ello, esta generación propone a los empleadores los siguientes aspectos para su capacitación y desarrollo:

Mostrar experiencias auténticas para fomentar la comunidad (31%).

para fomentar la comunidad (31%). Incorporar el humor y la comedia al aprendizaje (31%).

al aprendizaje (31%). Ofrecer pequeñas oportunidades de microaprendizaje (29%).

(29%). Aprovechar los memes para crear contenido humorístico que se pueda compartir (28%).

para crear contenido humorístico que se pueda compartir (28%). Ofrecer experiencias inmersivas fuera de línea, cerrando la brecha en línea y fuera de línea (27%).

fuera de línea, cerrando la brecha en línea y fuera de línea (27%). Utilizar plataformas como TikTok y personas influyentes reales para mensajes auténticos y con los que pueda identificarse (27%).

La Generación Z se suma al uso de la IA

La Generación Z adopta la inteligencia artificial (IA) en el lugar de trabajo para redactar textos (27%), aprender nuevas habilidades (25%) o incluso para mejorar la comunicación verbal (20%).

El estudio también revela que el 24% de ellos no utiliza IA en absoluto, tres de cada diez mujeres se abstienen en comparación con el 17% de los hombres. Sorprendentemente, el 32% de los trabajadores del conocimiento de Servicios Profesionales no utilizan ChatGPT en absoluto, cifra muy superior a la media. Sólo el 19% de los trabajadores de la Generación Z de finanzas y el 16% de los de educación no lo utilizan.