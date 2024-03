Adquirir una vivienda con okupas podría ser un buen negocio

Si bien la okupación no es tan habitual como se puede llegar a pensar, esta situación no deja de ser un calvario para los propietarios que la viven. El verse envueltos en largos procesos legales y asumir costes judiciales para el desahucio resulta agotador, por lo que poner la vivienda en venta se presenta como una solución viable. De esta manera, el propietario no solo se ahorra el desgaste económico y mental, sino que también obtiene liquidez.

Sin embargo, para que la venta sea efectiva se debe hacer lo posible por atraer al comprador, ya que en un principio nadie está dispuesto a gastar su dinero en una vivienda que no se puede habitar y va a causar más dolores de cabeza que beneficios. Es ahí donde entran las rebajas.

Aunque lógicamente se trata de una inversión de riesgo, comprar una vivienda okupada también se ha convertido en una tendencia debido a los descuentos en los precios en contraste con viviendas de las mismas características. De hecho, muchas inmobiliarias han aprovechado para catalogar este fenómeno como una "oportunidad", ya que es posible hacerse con una casa entre un 30% y 60% más barata respecto a su valor real.

"Imposibilidad de visita interior" y "Las fotografías pueden no corresponderse con el estado actual del inmueble", son mensajes habituales en los anuncios que implican que básicamente se trata de una compra a ciegas. Pero dado al precio, si al recuperarse la vivienda esta se encuentra en buen estado o se invierte en su rehabilitación, se puede obtener una rentabilidad atractiva al alquilarla, revenderla o incluso habitarla.

Hincapíe en "inversión de riesgo"

Es importante mencionar que no es posible conseguir una hipoteca para adquirir una vivienda con okupas. Las entidades financieras estarán reacias a otorgar préstamos debido al riesgo que involucra. Asimismo, al no poderse visitar la vivienda tampoco puede tasarse. De ahí que los anuncios pidan un pago único y al contado.

Una vez que el comprador haya adquirido la propiedad, deberá tomar medidas legales, como presentar una demanda de desalojo, o esperar la resolución si el proceso ya fue iniciado por el propietario anterior. Esto solo significa gastos derivados del propio proceso legal que llega a valer, para el 2024, entre 3.000 y 6.000 euros dependiendo del caso, según comenta El Mundo.

En ocasiones, se logran acuerdos con los okupantes a cambios de compensaciones económicas, una vía express.

Otro problema importante es el pago de los impuestos, ya que es necesario el asesoramiento legal dependiendo del valor de referencia del inmueble.

Consideraciones

Resulta fundamental que el vendedor notifique a los posibles compradores sobre la ocupación ilegal de la propiedad, lo cual debe reflejarse tanto en el contrato de arras como en la escritura de compraventa.

Anuncios con Okupas al día de hoy Milanuncios

Por otro lado, es posible adquirir este tipo de propiedades a través de Milanuncios o Idealista, aunque ahora existen inmobiliarias que se especializan en comercializar con las viviendas okupadas. Algunas incluso incluyen el precio de la vivienda más los gastos de desahucio.