La advertencia del Banco de España a los que pagan el alquiler con transferencia bancaria

De acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), aproximadamente el 18 % de la población española reside en régimen de alquiler. En el último año, se firmaron 717.338 contratos de arrendamiento, lo que supone una disminución del 11 % respecto a 2023. Esta caída está directamente relacionada con la escasez de viviendas disponibles y el aumento constante de los precios, factores que llevan a muchos ciudadanos a buscar fórmulas rápidas para asegurar un inmueble.

Una de las prácticas más comunes es realizar un pago inicial a través de transferencia bancaria, utilizado frecuentemente como señal para reservar el piso. Aunque puede parecer una solución rápida, especialmente para quienes necesitan una vivienda con urgencia, este método también se ha convertido en una vía aprovechada por estafadores. Por este motivo, el Banco de España ha emitido una advertencia generalizada sobre nuevas tácticas fraudulentas que proliferan en portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa.

Pagar el alquiler mediante transferencia bancaria

El organismo encabezado por José Luis Escrivá ha detectado un incremento de estafas relacionadas con esta forma de pago. Aunque la transferencia puede parecer cómoda y segura, cuando no existe un contrato legalmente firmado entre las partes, el riesgo de caer en una estafa es alto. Desde el Banco de España se alerta: “Antes de proceder, piénsatelo bien, porque las transferencias son mandatos de pago irrevocables”.

El fraude funciona de manera sencilla. En las plataformas más conocidas de alquiler y compraventa de viviendas, se pueden encontrar anuncios con ofertas atractivas: pisos espaciosos a precios muy bajos. El supuesto propietario solicita al interesado un ingreso previo como muestra de compromiso. Sin embargo, ese dinero no se devuelve jamás, ya que el inmueble no existe o no está disponible para alquilar.

Qué dice el Banco de España

Frente a este tipo de engaños, el Banco de España recuerda que una vez que una transferencia ha sido realizada, no se puede revocar, salvo en dos situaciones específicas:

Que el destinatario acepte devolver voluntariamente el importe.

Que exista una orden judicial que obligue a la devolución.

Esto significa que ni el banco emisor ni el receptor tienen la obligación de reembolsar la cantidad enviada, siempre que la operación haya sido autorizada por el titular de la cuenta. Por ello, las autoridades insisten en extremar la precaución antes de enviar dinero, sobre todo en contextos como el alquiler de pisos a través de internet.

En caso de haber sido víctima de una estafa, el protocolo recomendado por el organismo liderado por Escrivá es actuar rápidamente y contactar con el banco lo antes posible, ya que si la operación aún no ha sido procesada, podría llegar a bloquearse. Además, se debe interponer una denuncia ante las fuerzas de seguridad, aportando todas las pruebas disponibles (capturas de pantalla, mensajes, correos electrónicos, contratos falsificados, etc.).

Aunque este procedimiento no garantiza la recuperación del dinero, sí facilita la localización del estafador y puede ayudar a iniciar acciones legales. Asimismo, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se subraya que la mejor defensa frente a este tipo de delitos es la prevención, dado que se están volviendo cada vez más frecuentes en las transacciones por internet.