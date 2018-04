Aena busca socios para salir al exterior

Aena busca nuevos mercados con los que acelerar su crecimiento. Aunque las previsiones de tráfico aéreo para los próximos años en su principal país de operación, España, son buenas –estima un crecimiento del volumen de pasajeros del 5,5% para este año tras cerrar 2017 con 250 millones de viajeros–, la compañía es consciente de que la vía natural que tiene para seguir creciendo es el exterior, toda vez que España, antes o después, acabará tocando techo. La cuestión que se plantea ahora el gestor que preside Jaime García-Legaz es cómo hacerlo dada su particular estructura accionarial. Aena está controlada en un 51% por el Estado a través de la sociedad pública Enaire, que depende de Fomento. Este control estatal dificulta su salida al exterior. Como explican fuentes del sector, «en algunos países, puede ser un problema que la mayoría del capital de Aena sea público. No desde un punto de vista legal, pero sí de percepción. Puede ocurrir que algunos gobiernos que estén pensando en privatizar sus aeropuertos no vean con buenos ojos entregar su gestión a una compañía extranjera cuyo principal inversor es otro Estado», argumentan.

Para sortear este problema, la compañía está valorando buscar socios con los que concurrir a los concursos de privatización internacionales. La fórmula consistiría en crear una nueva sociedad en la que Aena no tuviese la mayoría del capital. Así evitaría que los países tuvieran reticencias a entregar la gestión de sus aeropuertos a una empresa controlada por otro Estado. El gestor no ha tomado todavía una decisión. Es en este mes cuando tiene previsto definir tanto el modelo, sola o con socios, como los países a los que dirigirá sus esfuerzos.

Oportunidades

Aunque el Plan de Internacionalización del Transporte y las Infraestructuras 2018-2020 es muy vago al respecto de los países en los que Aena estaría interesada en desembarcar, en las últimas semanas se está apuntando en dos direcciones: Cuba y Japón. La isla caribeña eligió en 2016 a un consorcio francés formado por Aéroports de Paris y Boygues para ampliar y gestionar el aeropuerto José Martí de La Habana. El proceso continúa todavía estancado, lo que abre una oportunidad para Aena, que también está interesada en el resto de las instalaciones de la isla. Japón también ha puesto en marcha la privatización de sus aeródromos de la isla de Hokkaido.

Aena, que hoy celebra su junta de accionistas, ya está presente, a través de Aena Internacional, en 16 aeropuertos en el extranjero. El principal es el de Londres-Luton, en el que posee el 51% del capital de la sociedad concesionaria, lo que le convierte en el accionista de control. El año pasado, su número de pasajeros subió un 8,6%, hasta los 15,8 millones. Su ebitda alcanzó los 58,7 millones de euros y su facturación, los 204,9 millones. Además, tiene presencia en México, donde participa en el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), que explota doce aeropuertos a través de la sociedad Aeropuertos Mexicanos del Pacífico (AMP). GAP posee, asimismo, el 100% de la sociedad DCA, que tiene una participación del 74,5% en MBJ Airports Limited, operadora del aeropuerto de Montego Bay en Jamaica. Su presencia en Colombia se desarrolla en dos aeropuertos, Cali y Cartagena de Indias, a través de participaciones en las sociedades concesionarias de ambas instalaciones.