Aena confirma que busca socio para ampliar su negocio exterior

Aena presentará en un plazo máximo de dos meses su plan estratégico para el periodo 2018-2021, según confirmó ayer en su junta de accionistas su presidente, Jaime García-Legaz. Entre las cuestiones que abordará el mismo está la estrategia de la compañía para profundizar en su internacionalización, que podría abordar de la mano de uno o varios socios. Como informó ayer LA RAZÓN y confirmó su presidente, entre las opciones que Aena tiene encima de la mesa está la posibilidad de crear un vehículo de inversión en el que el gestor tenga una participación minoritaria para sortear así las reticencias de algunos países a entregar sus aeropuertos a una compañía controlada por otro. La estructura accionarial de Aena, que está controlada en un 51% por el Estado, despierta ciertos recelos, más políticos que legales, que el gestor sortearía de esta forma. Porque lo que está fuera de cualquier discusión es que Aena se convierta en una empresa de mayoría de capital privado. «De forma clara y rotunda no hay ninguna intención de privatizar un porcentaje adicional del capital que está en manos del Estado y, por tanto, la privatización no es ninguna iniciativa que se estén planteando el Estado y Aena para el tiempo venidero», aseguró García-Legaz a la prensa.

Aena ya tiene presencia en 16 aeropuertos fuera de España, pero es consciente de que una vía muy importante de crecimiento y de generación de valor futuro está fuera de su país de origen. Aunque no a cualquier precio. Recientemente, ha rechazado comprar el 49% que su socio en Luton, el fondo francés Ardian, le ofreció. García-Legaz explicó que el precio no era razonable y que su objetivo es «crecer, pero no crecer a cualquier precio sino donde tenga sentido crecer y comprando o invirtiendo en activos aeroportuarios a precios razonables», aseguró. García-Legaz admitió que Japón es un país que tiene «muchas características para jugar bien dentro de la red de aeropuertos de Aena».

Según el esbozo del plan estratégico que hizo su presidente, Aena pondrá el foco en los próximos años en los clientes, profundizando en la digitalización; y en el concepto de ciudad aeroportuaria, uno de cuyos pilares será el desarrollo inmobiliario de los terrenos anejos a los aeropuertos de El Prat y Madrid-Barajas.

García-Legaz también respondió a las críticas de las empresas de seguridad, que aseguran que los fondos ofrecidos por Aena en el nuevo megacontrato que ha licitado no permiten cubrir los servicios. El presidente de Aena dijo que son suficientes y que se asignarán los contratos.