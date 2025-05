Aeropuertos a reventar: El Prat, Valencia, Ibiza y Tenerife Norte superaron en 2024 su capacidad máxima mientras que varios están próximos a su límite

El furor por viajar que emergió de la pandemia ha llevado a los aeropuertos españoles a contabilizar cifras récord en 2024, con 309 millones de viajeros. Tan elevado fue el número de pasajeros que registraron, que varios de ellos, Barcelona-El Prat, Valencia, Ibiza y Tenerife Norte,superaron su capacidad máxima. Otros como los de Barajas, Lanzarote, Tenerife Sur, Bilbao, Palma o Alicante se acercan también peligrosamente a su límite, lo que ha hecho necesario que Aena prepare ya un plan de inversión para actualizarlos.

Entre los que necesitan de forma más acuciante aumentar su capacidad está El Prat. El aeropuerto barcelonés tiene un cupo máximo de 55 millones de viajeros, límite que sobrepasó el año pasado con 55,03 millones. Una circunstancia que le impide seguir creciendo salvo que se acometa la ampliación sobre la que se lleva años discutiendo y que no termina de llegar.

Aunque todas las partes, Gobierno central, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona, están de acuerdo en la necesidad de ampliar su capacidad, no lo están sin embargo en cómo hacerlo. La opción de extender la tercera pista del aeropuerto en menos de 500 metros gana enteros, a juzgar por la "solución de compromiso" reclamada por el comité asesor de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y los "matices" que Aena dice ahora que aceptaría a su propuesta original. En cualquier caso, no se tratará de un proceso que llevará su tiempo. El presidente de Aena, Maurici Lucena, explicó recientemente que desde el momento en que se le dé el pistoletazo de salida al proyecto, hay que contar con dos años y medio o tres de tramitación del plan director y cinco años al menos más para acabar la obra, por lo que la ampliación no estaría disponible hasta el año 2034.

2.400 millones para Barajas

Lucena cree que, de cumplirse este calendario, ya podrían incluirse inversiones destinadas a la ampliación de El Prat en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el período 2027-2031, la hoja de ruta que recoge las inversiones que se harán en la red en los próximos años y que el presidente de Aena estima en unos 1.000 millones de euros anuales.

Si las cuentas para El Prat no están claras, sí que lo están en el caso de Barajas. El Gobierno ya ha anunciado que se destinarán 2.400 millones para ampliar el principal aeropuerto del país. Su situación no es tan crítica como la del aeródromo barcelonés, pero también se está acercando al límite de su capacidad. El año pasado, por sus terminales pasaron 66 millones de pasajeros, cuando el máximo teórico que admite son 70 millones. El anterior DORA ya recogía una inversión de 130 millones de euros para incrementar y mejorar las infraestructura del "hub" madrileño.

El aeropuerto madrileño no se cuenta todavía entre los que tengan su capacidad sobrepasada, algo que sí sucede en otros tres aeropuertos eminentemente turísticos: Tenerife Norte, Ibiza y Valencia. Aunque por poco, en todos ellos se recibieron más visitantes de los que admite su teórica cabida. En el caso de Ibiza, llegaron 9,06 millones frente a los 9 millones que admite; en Tenerife Norte, 6,7 millones para una capacidad de 6,5 millones y en Valencia, 10,8 millones para un tamaño de 10,5 millones.

Otros aeropuertos que están al límite de su capacidad son Lanzarote, que recibió 8,7 millones el año pasado y admite 9; Tenerife Sur, al que llegaron 13,7 millones y soporta un máximo teórico de 16 millones; Bilbao, con una afluencia de 6,7 millones de viajeros y que puede recibir 8 millones; Palma, con una capacidad de 34 millones y con una afluencia de 33,2 millones; y Alicante, con un tráfico el año pasado de 18,3, millones en 2024 y la opción de recibir a 20 millones.

Ante las necesidades de inversión que va a tener que hacer para ampliar estos aeropuertos, Aena ya está trabajando en el DORA 2027-2031. A finales de este año tendrá lugar el proceso de consulta con las compañías aéreas y, a principios de 2026, presentará la propuesta final a la Dirección General de Aviación Civil. El documento definitivo será aprobado en la segunda mitad de 2026 por el Consejo de Ministros.