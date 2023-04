Airzone: control de la climatización "made in Málaga" para rebajar un 70% su factura energética

Los sistemas de calefacción, ventilación, climatización y agua caliente son responsables de entre el 70% y el 75% del consumo energético de un hogar. Y reducir ese gasto se ha convertido en una auténtica necesidad para muchas familias en tiempos como estos en los que la guerra de Ucrania ha incrementado el precio del gas, el combustible más habitual en las calefacciones españolas. Lo fácil para no gastar es no encender la calefacción o hacerlo menos. Pero hay alternativas que no sólo reducen el consumo sino que abaratan notablemente el recibo de la energía optimizando los recursos y garantizando el confort climático en el hogar. Y en este terreno, una empresa malagueña, Airzone, tiene mucho que decir.

La compañía, fundada en 1997 por Antonio Mediato, se ha convertido en una referencia en la fabricación de sistemas de regulación y control de calefacción y climatización. Sus dispositivos, fabricados en Málaga, son capaces de reducir el consumo energético de forma importante. "Tenemos, por ejemplo, sistemas de regulación para que cada habitación tenga su temperatura", explica Mediato. "Sectorializar una casa para dar a cada habitación la temperatura adecuada mediante válvulas y sensores logra reducir el consumo entre un 30% y un 50%", asegura el director general de la compañía.

Unos ahorros que pueden incluso ser más elevados si se dispone de sistemas más avanzados como la aerotermia. Estos dispositivos, que controlan el agua caliente, la fría, la calefacción, el aire acondicionado y el agua caliente sanitaria; si se integran con un sistema de regulación y control como los de Airzone y se indexan además a los precios de la energía para que los equipos trabajen en las horas en que es más barata permiten que el ahorro de la factura pueda ser de entre el 60% y el 70% y el de la energía de entre el 40% y el 50%.

La instalación de los sistemas que ofrece Airzone tiene un coste relativamente bajo comparado con el beneficio que aportan, asegura Mediato. "Uno ya instalado puede costar entre 1.000 y 1.200 euros", asegura el directivo de la compañía, que añade que su amortización es muy rápida. Mediato afirma que antes del aumento del precio de la electricidad, aportaban un ahorro en la factura de entre 200 y 250 euros al año, por lo que eran necesarios cinco o seis años para amortizarlos. Ahora, añade, ese ahorro puede llegar incluso a los 500 euros al año, reduciendo el tiempo de amortización a dos o tres años como máximo.

Aunque como asegura Mediato en España queda mucho camino por recorrer para que el tema de la eficiencia energética cobre la importancia que tiene -todavía hay "mucha regulación y poco cumplimiento", dice-, el empuje que dieron la pandemia primero y la crisis energética por la guerra de Ucrania después ya se nota. Airzone ha experimentado crecimientos de negocio de entre el 20% y el 25% desde 2018-2019. De los 30 millones de euros que facturó en 2018 ha pasado a más de 90 millones en 2022 -con un crecimiento del 25%- y su previsión es superar los 100 millones este ejercicio, un año antes de lo que tenían previsto, con Europa, España y Estados Unidos como mercados fundamentales.

El director general de Airzone explica que una de las claves de este crecimiento ha sido adelantarse a sus competidores. "Hace años, firmamos acuerdos con las grandes multinacionales de equipos de calefacción y aire acondicionado sobre los protocolos de comunicación para conocer el lenguaje que utilizan sus máquinas. Estas empresas son muy celosas de sus datos y, una vez que los ceden a unas empresas, dejan de compartirlos con otras. Y nosotros los tenemos, junto a otras dos o tres", explica Mediato. Y eso, añade, les ha permitido convertirse en un actor clave en el sector al ser la pasarela entre esos fabricantes de equipos y las compañías de telecomunicaciones, básicas para implantar estos sistemas de control de climatización.

Crecimiento

Aunque la compañía crece con fuerza, Mediato no tiene previsto dar entrada a inversores en su capital para darle más vuelo. Y eso que, según afirma el directivo, reciben semanalmente una o dos llamadas a la semana interesándose por la compañía. "Nosotros generamos valor añadido y podemos crecer. Para darle entrada a alguien, necesitaríamos una empresa tecnológica que esté bien posicionada globalmente", explica. Ahora mismo, está presente directa o indirectamente en 21 países.

Airzone tampoco se plantea deslocalizar la producción de sus dispositivos de Málaga. La ciudad, dice, se ha convertido en un polo tecnológico que atrae empresas y profesionales de fuera porque está bien comunicada, tiene buena calidad de vida y precios asequibles -aunque cada vez más altos-. A ello, añade Mediato, se suma una buena universidad tecnológica que se ha convertido también en una buena cantera. Además, añade, al fabricar productos de alto valor añadido, el coste del dispositivo en sí tiene una importancia relativa que les permite no tener que salir fuera a fabricar, lo que les evite riesgos en la cadena de suministro relacionados con la lejanía.