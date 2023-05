La alta velocidad llegará a Asturias en noviembre, a las puertas de las elecciones generales

El Gobierno ha fijado una nueva fecha para la llegada de la alta velocidad a Asturias. El secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Francisco Javier Flórez, ha anunciado hoy miércoles en Oviedo que la previsión "de los técnicos" es que "a lo largo del mes de noviembre" se pueda poner en servicio comercial el AVE entre Madrid y el Principado. En declaraciones a los medios tras una reunión con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo; la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, y el director general de Operaciones de Renfe, José Luis Cachafeiro, Flórez ha incidido respecto a la nueva fecha en que él "no hablaría de retraso" sino que "simplemente es el desarrollo de unas pruebas complejas que se están llevando a cabo". "La prioridad siempre es la seguridad, la funcionalidad y cumplir con los protocolos", ha defendido, resaltando que según los técnicos "con el actual ritmo" las previsiones son que la puesta en servicio se produzca "a lo largo de noviembre", según informa Europa Press.

La llegada de la alta velocidad a Asturias se ha ido retrasando por diferentes problemas. Según anunció en noviembre la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, la previsión era entonces que el AVE llegara a Asturias este mes de mayo. Sin embargo, en enero, el Mitma ya admitió que no iba a ser posible cumplir con tal calendario. La Agencia de Seguridad Ferroviaria aún no había validado entonces la seguridad que requiere la nueva y compleja infraestructura, por lo que no podrá ser puesta en servicio en el mes previsto.

Para llevar la alta velocidad hasta Asturias, ha sido necesario culminar antes los trabajos de la variante de Pajares, una compleja infraestructura que ha tenido un coste superior a los 3.800 millones de euros, casi cuatro veces más de lo presupuestado inicialmente (1.085 millones de euros), debido a los múltiples problemas que fueron surgiendo en los dieciocho años transcurridos desde que se autorizaran los contratos hasta que se se ha terminado. El tramo, de 49 kilómetros de longitud entre La Robla (León) y Pola de Lena (Asturias), está repleto de túneles y viaductos. El más importante, el túnel de Pajares, está compuesto por dos tubos, uno para cada sentido de la circulación, con una longitud 24,6 km de longitud, lo que le convierte en el más largo de España y uno de los más grandes de Europa.on la entrada en servicio de la variante de Pajares se reducirá significativamente el tiempo de viaje en el trayecto Madrid-Valladolid-León-Oviedo/Gijón, de modo que Madrid y Asturias quedará a 2 horas y 43 minutos de distancia al evitar el complicado tránsito por la actual rampa de Pajares.

La llegada de la alta velocidad en noviembre se produciría apenas una semanas antes de la más que probable celebración de las elecciones generales. Respecto a este dato, Flórez ha apuntado que "las elecciones no están convocadas". "No soy el presidente del Gobierno, por tanto, desconozco cuándo serán las elecciones", ha dicho para remarcar que "el calendario electoral no ha influido en ningún momento para esta decisión" de los técnicos teniendo como prioridad "la seguridad y la funcionalidad". Además, ha explicado que hay que homologar a los maquinistas de Renfe y la Agencia de Seguridad Ferroviaria tendrá que validar los dosieres de seguridad. En ese sentido, ha comentado que si la puesta en servicio se produce en noviembre, "lo lógico" es que eso pueda estar "un par de meses antes", en septiembre.

"Están trabajando los técnicos de Adif, los técnicos de Renfe y los técnicos de la Agencia de Seguridad Ferroviaria para asegurar que todos sus protocolos se cumplen", ha añadido.