La alta velocidad que viene en 2023

Tras superar la barrera de los 4.000 kilómetros con la inauguración de la conexión con Murcia, la red española de alta velocidad enfila un 2023 en el que las inauguraciones de gran calado no van a ser tan numerosas como las del año pasado pero en el que la actividad no se va a detener.

Para este año, Adif tiene en cartera la inauguración de la variante de Pajares, que llevará la alta velocidad hasta Asturias. Dieciocho años después de que se autorizaran sus contratos y con un coste superior a los 3.800 millones, casi cuatro veces más de lo presupuestado inicialmente (1.085 millones de euros), la infraestructura que llevará el AVE a Asturias fue presentada en sociedad en septiembre de 2021. El tramo, de 49 kilómetros de longitud entre La Robla (León) y Pola de Lena (Asturias), está repleto de túneles y viaductos. El más importante, el túnel de Pajares, está compuesto por dos tubos, uno para cada sentido de la circulación, con una longitud 24,6 km de longitud, lo que le convierte en el más largo de España y uno de los más grandes de Europa.

La fecha para la llegada del AVE a Asturias es, no obstante, una incógnita todavía a día de hoy. Según anunció en noviembre pasado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, la previsión era entonces que el AVE llegara a Asturias en mayo. Sin embargo, el Mitma ya ha admitido que será imposible cumplir con tal calendario. La Agencia de Seguridad Ferroviaria aún no ha validado la seguridad que requiere la nueva y compleja infraestructura, por lo que no podrá ser puesta en servicio en el mes previsto. Adrián Barbón, presidente del Gobierno asturiano, aseguró la semana pasada que cree que el retraso será de “unos meses” y que el ministerio estará en condiciones de anunciar la nueva fecha de apertura en marzo. Desde el Mitma trasladan que, en todo caso, será antes de que acabe el año.

Con la entrada en servicio de la variante de Pajares se reducirá significativamente el tiempo de viaje en el trayecto Madrid-Valladolid-León-Oviedo/Gijón, de modo que Madrid y Asturias quedará a 2 horas y 43 minutos de distancia al evitar el complicado tránsito por la actual rampa de Pajares.

Para este año se espera también la llegada de los trenes de alta velocidad a toda Galicia. Aunque la infraestructura para el servicio fue inaugurada a finales de 2021, la realidad es que, por el momento, sólo se puede ir en tren de alta velocidad hasta Orense. El motivo es que en el interior de esta comunidad autónoma las vías son de ancho ibérico, diferente al que usan los trenes de alta velocidad, que es internacional. Para completar el recorrido, son necesarios trenes con ejes de ancho variable capaces de adaptarse a ambas medidas. Renfe ha comprado a Talgo una treintena de unidades de material rodante de este tipo, concretamente del modelo S/106, conocido como Avril. Pero aunque la fecha inicial de entrega inicial era enero de 2021, la operadora pública todavía no los ha recibido. El fabricante, que mantiene un gran mutismo sobre el proyecto, alega que la pandemia y los problemas de suministro que motivó han retrasado sus plazos y está terminando ahora las pruebas dinámicas, si bien luego necesitará recibir diversos permisos para completar una homologación para la que nadie tiene fecha. La secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, reconoció a mediados de diciembre que todavía no hay fecha para que los Avril estén operativos en Galicia. Su llegada, se limitó a decir, es “cuestión de meses”.

Más actuaciones

En pos de alcanzar la meta de los 5.000 kilómetros, Adif seguirá trabajando para avanzar en proyectos tan importantes para la red como el Corredor del Mediterráneo o la esperada “Y” vasca. Pero también comenzará otros que considera vitales para la mejora del sistema como la marquesina y el acceso de Puerta de Atocha en Madrid o, en el caso de Valencia, el Canal de Acceso y la reforma de la estación de Joaquín Sorolla de alta velocidad. Precisamente, a finales de diciembre la administradora de la red ferroviaria adjudicó el contrato de ejecución de las obras de estos proyectos, que tendrán un plazo de ejecución de 60 meses y contarán con un presupuesto de 443 millones de euros.

Entre las actuaciones que se incluyen en el proyecto está el soterramiento de las vías de acceso a las estaciones de Valencia Nord y Valencia Joaquín Sorolla. En esta última, se construirán nuevos andenes y se remodelarán los actuales para adecuarlos a la nueva playa de vías definida en el proyecto del Canal de Acceso. El plan contempla la remodelación por completo del edificio de viajeros con un nuevo vestíbulo elevado, así como la remodelación de la urbanización del entorno. La estación se adaptará a la ejecución del Canal de Acceso y responderá, con más capacidad, al incremento de viajeros. También se reformará el aparcamiento.

En total, Adif Alta Velocidad, la sociedad que gestiona esta red, tiene previsto invertir 2.514 millones de euros este ejercicio, según lo recogido en los Presupuestos Generales del Estado.