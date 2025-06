Are-2 Abogados, el despacho especialista en resolución integral de herencias

Ubicado en la céntrica calle Princesa, uno de los ejes neurálgicos de Madrid, ARE-2 Abogados se consolida como un despacho jurídico de referencia, especializado en la gestión integral de herencias. Su campo de actuación abarca desde la redacción y revisión de testamentos, las complejas divisiones hereditarias y la impugnación de disposiciones testamentarias hasta la administración de patrimonios familiares de diversa índole. Su enfoque integral permite cubrir todas las fases del proceso sucesorio con una atención minuciosa a cada detalle legal y humano.

En el corazón del bufete se encuentra María Jesús Barreñada, abogada con más de treinta años de experiencia en el ejercicio de la abogacía y una sólida formación jurídica. Su perfil destaca no solo por su excelencia técnica, sino también por su visión humanista del derecho sucesorio, adquirida a lo largo de décadas trabajando con familias en momentos de especial vulnerabilidad. Su formación incluye un máster en Mediación Civil, Mercantil y Familiar, herramienta que le permite abordar los conflictos desde una óptica conciliadora antes de que escalen a un plano judicial.

La filosofía de trabajo de ARE-2 Abogados se basa en la prevención del conflicto, la interpretación fiel de la voluntad del causante y la atención personalizada. Estos tres pilares definen un modelo de actuación que no se limita a resolver el problema legal inmediato, sino que busca proporcionar a los clientes la tranquilidad necesaria para afrontar procesos que, en muchos casos, están acompañados por el duelo, tensiones familiares o la gestión de bienes de gran valor económico y emocional. El despacho ha hecho de la empatía y la comunicación constante un sello distintivo en su relación con los clientes. El derecho de sucesiones es una rama particularmente sensible, donde normativas legales, cargas fiscales, intereses contrapuestos y afectos personales confluyen. En este contexto, contar con un equipo especializado como el de ARE-2 Abogados resulta esencial para navegar de manera eficiente por un proceso legal que, mal gestionado, puede derivar en largas disputas o perjuicios patrimoniales. El despacho no solo se ocupa de procedimientos contenciosos, sino que también ofrece un servicio preventivo de planificación sucesoria, orientado a evitar litigios futuros mediante un diseño claro, transparente y legalmente robusto del reparto de bienes.

Este enfoque proactivo ha convertido a ARE-2 Abogados en una opción preferente tanto para particulares con patrimonios modestos como para familias con estructuras más complejas, donde se incluyen empresas familiares, bienes en el extranjero o legados sujetos a régimen de copropiedad. La versatilidad del despacho, unida a su profundo conocimiento del marco normativo y jurisprudencial español, lo convierte en un interlocutor fiable ante notarios, juzgados y administraciones

públicas.