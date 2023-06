Así es como afecta recibir una herencia en la declaración de la Renta

El fallecimiento de un ser querido es un suceso inevitable, el cual suele venir acompañado de una herencia en la que el difunto suele dejar parte de su patrimonio a sus más allegados. No obstante, ser heredero no sale gratis, sino que el hecho de que nos otorguen algunos bienes en el testamento implica el pago de una serie de costes y, antes de recibirlos, será necesario abonar el impuesto de sucesiones. Además, en el caso de que se herede un bien de naturaleza urbana, también habrá que hacer frente al impuesto de plusvalía municipal. Pero, ¿se debe declarar una herencia en la campaña de la Renta?

El impuesto de sucesiones es un tributo que está destinado a gravar el aumento en el patrimonio de un contribuyente cuando adquiere los bienes previamente mencionados. El heredero tendrá seis meses desde el fallecimiento del familiar en cuestión para liquidar el impuesto, aunque se podrá solicitar una prórroga de otros seis meses. "Esta ampliación deberá solicitarse antes de que transcurran los cinco primeros meses del plazo de presentación y, en caso de concederse, comenzará a contar desde que finalice el plazo de seis meses establecido en la ley", explican desde el portal de reclamaciones reclamador.es.

A pesar de que heredar una vivienda no debe declararse en el IRPF, sí que se debe incluir en la declaración aquellos beneficios que obtiene de los bienes heredados. En el caso de que una persona obtenga en herencia acciones o depósitos bancarios que les generan unos rendimientos, dichas ganancias deberán ser declaradas en el IRPF.

Asimismo, si se recibe un inmueble destinado al alquiler, y el heredero lo pone en arrendamiento, el dinero que obtenga de la cuota del alquiler deberá ser declarado en la Renta. Sin embargo, si se decide vender la vivienda, habrá que declara la ganancia patrimonial que se ha conseguido con la venta de la misma. La venta de un piso que se ha heredado se debe incluir en la página 16 de la declaración de la Renta y señalar la casilla 1.627 ya que el elemento patrimonial es un inmueble.

Herencia de dinero en efectivo

Al igual que con los inmuebles, si una persona hereda dinero en efectivo, esta cantidad deberá ser declarada en el impuesto de sucesiones, aunque no será necesario presentarlo en la declaración de la Renta.

"Puedes recibir transferencias que sean inferiores a 3.000 €, ya que los bancos no tienen la obligación de informar de operaciones menores de esa cantidad. A partir de 3.000 euros en adelante, Hacienda controla que se justifiquen el origen de esas ganancias", explican desde el portal de reclamaciones. No obstante, en el caso de que las transferencias sean frecuentes, sí que se corre el riesgo de ser investigado si no se justifican estos movimientos bancarios.