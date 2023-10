Así es como pueden protegerse los ciudadanos que hayan sufrido daños por lluvias intensas

Tras unas semanas de tregua después de la DANA, las fuertes lluvias de la borrasca Aline volvieron a azotar ayer buena parte de España, dejando tras de sí el día más lluvioso que se ha vivido en la capital desde que se tienen registros, según explicaron los expertos de Meteored. Carreteras convertidas en ríos, cascadas en el metro de Madrid o goteras invadiendo las casas del país fueron algunos de los escenarios que provocaron las lluvias torrenciales. Y es que los grandes temporales o las inundaciones son fenómenos habituales que pueden generar daños de gravedad en las viviendas, vehículos o campos, poniendo en peligro a los ciudadanos y sus bienes.

Ante este escenario, desde la patronal del sector asegurador español, Unespa, han recordado a aquellos que se hayan visto afectados por los desperfectos causados por las fuertes lluvias que podrán estar asegurados.

Daños por inundaciones

Los daños directos en las personas y los bienes, así como la pérdida de beneficios como consecuencia de las inundaciones "extraordinarias" están cubiertas por el Consorcio de Compensación de Seguros al contemplarse como riesgo extraordinario, según el artículo 1 del Reglamento de Riesgos Extraordinarios 300/2004, de 20 de febrero. Por tanto, el consorcio será el encargado de las indemnizaciones, aunque será necesario estar asegurado.

En este sentido, el Consorcio de Compensación de Seguros asegurará aquellos daños materiales que se hayan producido por una "inundación entendida como anegamiento del terreno producido por la acción directa de las aguas de lluvia, las procedentes del deshielo, de los lagos, desbordamiento de ríos y rías, así como embates de mar", explican desde la web "Naturalmente protegidos" elaborada por Unespa, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y Agroseguro. Asimismo, también se indemnizará por lesiones o fallecimiento a raíz de las causas previamente mencionadas y la solicitud de la indemnización se realizará en la página web del propio consorcio.

Sin embargo, las cosechas, arbolado y las cabañas ganaderas aseguradas que han sufrido daños o incluso la muerte de ganado por inundación, serán indemnizadas por Agroseguro. "Agroseguro gestiona el sistema español de Seguros Agrarios Combinados. Su objetivo es establecer una cobertura que permite al sector agrario hacer frente a los daños sufridos en cosechas y cabañas ganaderas por fenómenos de la naturaleza (heladas, sequías, inundaciones…)", aseguran desde la web "Naturalmente protegidos".

Daños por lluvias

En el caso de que los ciudadanos en nuestro país sufran daños directos por efecto del agua "por encima del umbral fijado", estos serán indemnizados por su aseguradora, siempre y cuando el origen no se deba a una falta de mantenimiento o deterioro paulatino. No obstante, si los daños se producen por debajo del umbral fijado en el seguro, estos no serán indemnizados. Y es que algunos fenómenos de la naturaleza están cubiertos por el seguro a pesar de no ser considerados extraordinarios.

En lo que respecta a los daños causados en las cosechas y arbolado asegurados por lluvia persistente, estos serán indemnizados por Agroseguro.