Batacazo de Grifols en Bolsa el día que presenta resultados tras un nuevo ataque de Gotham: le acusa de prestar fondos a Scranton

Gotham City Research asesta una tercera estocada a Grifols. La firma bajista ha vuelto a lanzar una ofensiva este martes -el mismo día que presenta sus resultados trimestrales- contra la farmacéutica al afirmar que BPC Plasma -una sociedad holandesa de la que forman parte miembros de la familia Grifols y directivos de la multinacional y que controla el 8,6% del capital del gigante de los hemoderivados- prestó "a lo largo de los años" fondos por valor de 266 millones de euros que "recibió de un tercero, muy probablemente Grifols", al "family office" Scranton.

El nuevo golpe del fondo ha hundido las acciones de la firma de hemoderivados más de un 4% en la apertura de la Bolsa. En concreto, la compañía catalana caía un 4,51% en el Ibex 35, con sus acciones a 9,358 euros, lo que le llevaba a liderar los descensos del selectivo madrileño, aunque cerca de las 9:30 horas reducía su caída al 2,55%, con sus títulos a 9,55 euros. La caída, aunque significativa, se aleja mucho del batacazo del 40% que experimentó la entidad en enero tras la primera ofensiva de Gotham.

El fondo bajista, que ha publicado antes de la apertura del mercado bursátil la segunda parte del informe 'Cómo un anticipo se convierte en un préstamo', ha señalado que, basándose en su comprensión y análisis, ha visto en el caso de BPC Plasma las mismas acciones que señaló con Haema, otro recolector de plasma señalado por el fondo. Sin embargo, esta vez ha alertado de "un giro", dado que consideran que "BPC a lo largo de los años ha prestado fondos que recibió de un tercero -muy probablemente Grifols- a Scranton".

"A diferencia de Haema, BPC ha declarado desde entonces un dividendo a Scranton. En lugar de pagar este dividendo en efectivo, BPC ha cancelado préstamos por valor de unos 266 millones de euros que había concedido a Scranton. Esto nos lleva a pensar que Scranton nunca tuvo la intención de reembolsar estos préstamos", ha explicado Gotham en el documento.

En este contexto, el fondo bajista ha considerado que "casi toda esta suma ha sido transferida sospechosamente de los accionistas de Grifols a los accionistas de Scranton, dando la apariencia de haber sido transferida incorrectamente". "En nuestra opinión, el hecho de que haya accionistas de Scranton en el consejo de Grifols, mientras se realizaba esta transacción, parece un fracaso total del gobierno corporativo", ha apuntado Gotham.

El pasado 29 de febrero, coincidiendo con la presentación de resultados de Grifols correspondientes a 2023, Gotham reveló que el holding vinculado a la familia fundadora recibió un dividendo procedente BPC Plasma por valor de 266,4 millones de euros, cantidad correspondiente al resultado de los cuatro ejercicios anteriores. La compañía de hemoderivados aseguró que este pago no tuvo salida de caja, "compensando otros activos financieros no corrientes", aunque la distribución sí tuvo un impacto contra las reservas de las participaciones no dominantes del grupo.

Además de lanzar esta acusación de desvío de fondos incorrecto hacia Scranton, el informe también censura la actuación de Tomás Dagá, hombre de confianza de la familia Grifols. El informe de Gotham pone el acento en que Dagá es a la vez miembro del consejo de Grifols, accionista de Scranton, fundador del bufete Osborne Clarke en España, que asesora habitualmente a Grifols en sus operaciones, y añade que incluso Osborne Clarke ha sido prestamista de Scranton.