Grifols coloca 1.000 millones en bonos al 7,5% para afrontar su crisis de deuda, más del doble de interés que antes del ataque de Gotham

La farmacéutica catalana Grifols ha firmado la colocación privada de 1.000 millones de euros en bonos sénior garantizados con vencimiento en abril de 2030 y a un interés del 7,5%, más del doble que el coste de la emisión actual (3,2%). El objetivo de esta emisión es usar los fondos recibidos para refinanciar el vencimiento en 2025 de su deuda no garantizada, con importe también de 1.000 millones. Esta es la primera emisión de bonos para refinanciar deuda después del ataque de Gotham City Research, el fondo bajista norteamericano que ha publicado varios informes en las últimas semanas poniendo en duda las cuentas de la compañía de hemoderivados, provocándole una grave crisis reputacional y bursátil.

La compañía anunció hace dos semanas esta emisión de deuda sénior garantizada, una modalidad que tiene activos concretos que respaldan la emisión y que en caso de quiebra de la empresa, los bonistas tendrían derecho de reclamarlos. En este sentido, XTB destacó que la deuda emitida ahora es la que mejor calidad crediticia tiene dentro de la clasificación, por lo que marcará el tipo de interés mínimo que pagará a sus bonistas. "Un tipo de interés alto en esta emisión implica que en el resto de emisiones tendrá que pagar un tipo aún mayor y teniendo en cuenta que en 2023 el pago de intereses representó el 66% de su beneficio operativo, esto marcará el futuro de la compañía", alertó Javier Cabrera, analista de XTB. Así, "teniendo en cuenta que Grifols tiene problemas para generar flujos de caja positivos, lo más probable es que tengan que seguir emitiendo deuda en los próximos años", vaticina el broker.

La compañía catalana ha detallado que los términos y las garantías de estos bonos son "significativamente consistentes" con la documentación existente en la deuda garantizada de Grifols, incluidas las garantías reales otorgadas y los respectivos garantes. También ha manifestado que esta transacción supone un "importante hito" financiero, subrayando "la confianza de los mercados financieros en la solidez del negocio y la resiliencia operativa de Grifols".

"La estrategia financiera acometida representa un importante paso adelante para abordar los vencimientos de 2025 de la compañía y refuerza el diseño de la estructura financiera a largo plazo", ha explicado Grifols en una nota de prensa. El presidente ejecutivo de Grifols, Thomas Glanzmann, ha reiterado que esta colocación refleja la "fortaleza" de su negocio y la confianza que el mercado de deuda tiene en la "salud financiera" de la compañía.

Los bonos no estarán registrados bajo la 'Securities Act de 1933' de Estados Unidos y no pueden ser ofertados o vendidos en Estados Unidos a no ser que se produjese el correspondiente registro o una exención equivalente a los requisitos de registro.

Grifols ha contado con Osborne Clarke y Proskauer Rose LLP como asesores legales para esta operación, mientras que Deutsche Bank ha sido el agente colocador de la compañía.

La firma sube más de 2% en Bolsa tras anunciar la colocación de bonos para refinanciar deuda. En concreto, las acciones de clase A, que cotizan en el Ibex 35, se situaban a las 11:30h en 8,41 euros. En lo que va de año, aún pierden un 46%. A esa hora, los títulos de clase B se encontraban prácticamente planos y se negociaban a 5,9 euros.

Asimismo, Grifols sigue avanzando hacia el cierre de la venta de un 20% de su participación en Shanghai RAAS al grupo Haier, por 1.800 millones de dólares estadounidenses. Según la compañía, este acuerdo avanza según lo planificado y está previsto que se cierre en la primera mitad de este año 2024.

Los ingresos derivados de esta desinversión se utilizarán para la reducción de deuda garantizada de Grifols con vencimiento en 2025. No obstante, XTB también cree que aunque Grifols pretenda utilizar los 1.800 millones de dólares para reducir endeudamiento, "según nuestros cálculos, la ratio deuda neta/ebitda seguiría por encima de 6 veces".

Tras los ataques de Gotham y la posterior investigación abierta por la CNMC, la multinacional de hemoderivados se comprometió a comienzos de mes a simplificar su información financiera y a cumplir con las recomendaciones de la CNMV, a la vez que precisó que al cierre de 2023 su deuda neta sumaba10.527 millones de euros, lo que supone 8,4 veces el beneficio bruto de explotación o Ebitda.

Al dar a conocer sus cuentas de 2023, el pasado febrero, la multinacional detalló que su deuda financiera neta era de 9.420 millones de euros al cierre del ejercicio, excluyendo el impacto de las nuevas normas internacionales de contabilidad, que era de otros 997 millones, con lo que cifró su ratio de apalancamiento en 6,3 veces Ebitda.