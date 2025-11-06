El beneficio de FCC se desploma un 63% y los inversores castigan a la constructora en bolsa

FCC ha sufrido un abultado desplome de su beneficio en los nueve primeros meses del año. El grupo controlado por el magnate mexicano Carlos Slim ganó 156,9 millones de euros, un 63% menos, hasta septiembre, según ha informado hoy.

El resultado de la compañía no ha sido bien recibido por los inversores. Al filo de las 13.00 horas, los títulos de la compañía perdían casi un 2%.

La compañía ha achacado esta abrupta caída de sus ganancias a la escisión de las áreas de Cemento e Inmobiliaria llevada a cabo en noviembre de 2024, que hasta septiembre del año pasado contribuyeron al resultado neto atribuible con 148,5 millones de euros, frente a una contribución nula en este ejercicio.

No obstante, también ha habido otros factores que han explicado la reducción de sus ganancias como son la fortaleza del tipo de cambio del euro respecto a diversas monedas (con un impacto de -61,8 millones de euros) y el efecto contable de -88 millones por las provisiones dotadas en ciertas actividades y por los ajustes de inversión en activos de tratamiento de residuos.

Pese al descenso del beneficio, la cifra de negocios de FCC creció un 7,7% entre enero y septiembre, hasta los 7.051,5 millones de euros, "gracias a la combinación equilibrada tanto de las adquisiciones realizadas por el área de Medio Ambiente durante el ejercicio 2024 en Reino Unido, Estados Unidos y Francia, como al crecimiento orgánico registrado en todas las áreas de negocio", ha precisado la empresa, que se anotó un crecimiento del 11,5% en este segmento de negocio.

A 30 de septiembre, la deuda financiera neta consolidada de FCC se situó en 3.520,4 millones, lo que representa un aumento del 17,7% respecto a igual periodo del año anterior, debido fundamentalmente a las inversiones realizadas por un total de 857,7 millones.