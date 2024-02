Bogas reclama cambios en el marco regulatorio y fiscal para culminar inversiones y no poner en riesgo el Pniec

"Vamos a impulsar las inversiones para la transición energética, pero si se dan las condiciones adecuadas". El consejero delegado de Endesa, José Bogas, lanzó al Gobierno un aviso a navegantes tras condicionar las inversiones futuras de la compañía a que se actúe "con celeridad" en la modificación del marco fiscal y regulatorio "para evitar que se produzca un retraso en las inversiones necesarias" para cumplir con los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec), que deben alcanzarse en 2030. Así se expresó Bogas en la rueda de prensa en la que ha hecho balance de los resultados de la empresa que preside en 2023, que redujo su beneficio neto un 71% su beneficio neto, hasta los 742 millones de euros, impactada por el laudo que le obliga a pagar 530 millones a un productor de gas natural licuado (GNL) a Qatar, por el descenso del margen del negocio de gas, que obtuvo un extraordinario resultado en 2022 por los altos precios, por la minoración que introdujo el 'clawback' aprobado por el Gobierno para limitar el precio de la venta de la energía que producen las plantas que no usan gas y el gravamen extraordinario a las energéticas.

Aunque Bogas apuntó que "el Pniec es un buen plan", lamentó que a su parecer es "es demasiado ambicioso", por lo que advirtió de que "todavía adolece del soporte regulatorio necesario para poder alcanzar los objetivos planteados y el regulador y el Gobierno son conscientes". En este sentido reclamó que haya "una mejoría de la regulación, de la fiscalidad, de muchísimas cosas", y confirmó que está esperando una respuesta del Ejecutivo sobre las condiciones regulatorias y fiscales. "Estamos esperando que se den", apostilló. En todo caso, aclaró que está "absolutamente seguro" de que las condiciones se van a dar, por lo que el problema es el tiempo. "No pueden retrasarse estas decisiones. El tiempo es precioso y si no se acelera retrasaría las inversiones, poniendo en grave riesgo la consecución de los objetivos. Se lo hemos trasladado al Gobierno y ellos son conscientes de la situación. Pero necesitamos una respuesta ya", porque "nadie invierte si no es rentable, y si encima pagamos un impuesto injusto la situación se complica aún más".

En este sentido, se mostró más beligerante y tras anunciar que en 2024 pagarán 202 millones de euros en dos pagos de 101 millones por este tributo, volvió a dejar clara la postura de Endesa, tras recordar que "la extensión de este impuesto extraordinario no tiene ningún sentido, y no tiene comparación ni equivalentes en el resto de Europa, sobre todo porque se gravan los ingresos -con el 1,2%-, ni siquiera los beneficios". Pese a este toque de atención, Bogas quiso rebajar el tono y valoró como "una buena señal" la intención del Gobierno de modificar el impuesto para mitigar su impacto a las empresas que lleven a cabo inversiones vinculadas con la descarbonización. "Todas las señales van en la dirección correcta, pero creo no nos podemos despistar porque que es urgente tomar las decisiones". También calificó como "positiva" la decisión de recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE) porque "se quiere crear un órgano más focalizado sobre el sector energético. Debe ser el guardián de la regulación del sector y también considerará la descarbonización y que medidas se tienen que implementar para que se cumpla el Pniec. Y cuanto más especializado, tomará decisiones más a acordes con el sector", aunque advirtió de que "todo depende de los recursos que se le otorguen".

Siguiendo la estela de reclamaciones ya recurrentes en cada una de sus intervenciones, Bogas volvió a exigir, en el caso concreto de las redes eléctricas, un marco que garantice el terreno para poder invertir los 5.000 millones de euros anuales que serían necesarios, cifra que duplica los 2.500 millones actuales, ya que "dos años de incertidumbre es un retraso inasumible para la consecución de los objetivos del PNIEC". "El tiempo es crucial", añadió. A este respecto estimó que la tasa de rentabilidad financiera (WACC) para las redes eléctricas del 5,5% vigente para este periodo no será suficiente para abordar el esfuerzo inversor necesario. "Es necesario modificar esa tasa y que las inversiones realizadas por las distribuidoras se remuneren y no se ponga en duda si se va remunerar o no".

Respecto a las nucleares, quiso dejar claro que Endesa es la compañía que más ha apostado por la descarbonización, pero este proceso debe hacerse de una manera "ordenada" y con unos márgenes adecuados, por lo que la energía nuclear debería tener también su espacio. Aunque Bogas no pidió directamente alargar los plazos para el desmantelamiento de estas centrales -Endesa sería compañía más afectada por ello-, sí que quiso recordar que para poder cumplir con las exigencias de Bruselas de emisiones 0 en 2050, "las renovables deberían triplicar su capacidad, pero las nucleares deberían duplicar la suya. Y no lo digo, lo dice la Comisión Europea".

El presidente de la entidad afirmó que actualmente existe un calendario acordado para el cierre ordenado entre 2027 y 2035 y que el Gobierno tiene "una convicción firme" de que las nucleares en España "no deben ser una opción a futuro", en contra incluso de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que sí que avala el papel importante de esta tecnología para alcanzar en la Unión Europea los objetivos de descarbonización a 2050 y apuesta por la necesidad de que se dupliquen para esa meta de "net zero". "Sin ella será muy complicado. Yo alargaría las nucleares y es algo que propondremos al Gobierno, pero entendiendo que hay unas fechas. Pero trataremos, al menos desde Endesa, de convencerlos sobre esto, aunque la potestad de la política energética es del Gobierno".

Asimismo, sobre la propuesta del Gobierno de subir en un 40% la tasa denominada Enresa, pasando de los 7,98 euros por MWh producido a 11,14 euros, se mostró claramente en contra. Aunque descartó que puedan suponer la suspensión de pagos de alguna central, lamentó que la carga impositiva haga que una tecnología que "es ahora mismo más competitiva que las propias renovables" pierda su rentabilidad.

El máximo dirigente de Endesa quiso borrar cualquier atisbo de duda sobre su futuro al frente de la compañía tras confirmar que seguirá al frente de la compañía mientras "tenga fuerzas, ilusión y el accionista -Enel, que posee un 70% del capital quiera que siga". "En este minuto tengo ilusión, fuerzas y el accionista sigue contento. No preveo así ningún cambio".