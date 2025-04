Este es el tiempo estimado que Red Eléctrica considera para recuperar todo el suministro tras el apagón en España

Un apagón generalizado ha dejado sin luz a la mayoría de las ciudades españolas y también a parte de Portugal y al sur de Francia. El Gobierno está constituyendo un gabinete de crisis y el Ministerio del Interior recomienda a la población que mantenga la calma, pero el miedo se ha apoderado de la población, que se ha lanzado a redes sociales a alertar sobre la situación.

La caída del sistema eléctrico ha provocado también que las redes wifi hayan dejado de funcionar. La falta de luz también afecta a los aeropuertos españoles. Los aterrizajes y despegues se están pudiendo ejecutar, pero no funcionan las pasarelas de embarque. También se ha paralizado el transporte ferroviario, los servicios de metro están siendo desalojados y han dejado de funcionar los semáforos. Además, los empleados han salido a la calle y el tráfico por carretera se está reanudando gracias a la Policía, que está dirigiendo el tráfico. No obstante, la DGT ha recomendado no coger el coche. En los hospitales se han aplazado cirugías pero se mantiene la actividad con cogeneradores.

¿Cuánto tiempo tardará en volver la luz a España?

Según los últimos datos de Red Eléctrica, a las 13:40h ya se está recuperando la tensión en el norte y en el sur peninsular. Compañías energéticas como Endesa tampoco cuentan con información sobre los motivos. Red Eléctrica calcula que la recuperación total del sistema eléctrico español puede tardará entre 6 y 10 horas tras el apagón que se ha producido alrededor de las 12:30 horas y que ha afectado a la España peninsular y Portugal.

"Tenemos planes que son preparados concienzudamente para situaciones" como ésta, dijo el director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, quien ha reconocido que se trata de una incidencia "absolutamente excepcional".

Prieto ha señalado que el apagón se ha debido a una oscilación muy fuerte del flujo de potencia de redes, de origen desconocido, que ha provocado la desconexión española del resto del sistema eléctrico europeo. Preguntado por si este apagón pudiera ser debido a un ciberataque, Prieto ha señalado que no pueden entrar a "especular" sobre el origen del mismo.

¿Qué sucede cuando falta la luz durante tanto tiempo?

Pueden existir varias consecuencias, como pueden ser los siguientes:

En primer lugar, sin luz se interrumpe el funcionamiento de electrodomésticos esenciales como la nevera, la calefacción o el aire acondicionado, lo que puede resultar incómodo, sobre todo si el corte de energía ocurre en épocas de calor o frío extremos. Además, los alimentos almacenados en la nevera o el congelador pueden estropearse, generando pérdidas económicas y complicaciones para las familias. También, la desconexión de dispositivos como teléfonos, ordenadores y routers Wi-Fi afecta la comunicación, lo cual puede resultar especialmente problemático si se depende de estos para el trabajo o cuestiones personales urgentes.

Los negocios que dependen de electricidad, como restaurantes, comercios y oficinas, sufren una interrupción de su actividad, lo que puede traducirse en pérdidas económicas. En este sentido, la necesidad de recurrir a generadores de energía a gasolina o diésel para suplir la falta de electricidad genera un gasto adicional.

En cuanto a la seguridad, la falta de luz puede aumentar el riesgo de accidentes domésticos, ya que las personas no podrán ver con claridad y podrían tropezar o sufrir caídas. Además, la falta de iluminación en las calles o en las viviendas incrementa el riesgo de robos o actos delictivos, especialmente en zonas más aisladas o en momentos de mayor oscuridad. Este aspecto puede generar una sensación de vulnerabilidad en las personas afectadas por el corte de luz.

La salud también es un factor a considerar, ya que muchas personas dependen de dispositivos médicos eléctricos, como los ventiladores. Un corte prolongado de electricidad podría poner en peligro la salud de quienes necesiten estos equipos para su supervivencia. Además, la interrupción de la luz puede generar estrés y ansiedad en aquellos que se ven afectados, especialmente si no saben cuánto durará el corte, lo que puede tener repercusiones psicológicas en la población.

En cuanto a los servicios esenciales, la falta de electricidad también puede interferir con la distribución de agua potable, en caso de que las bombas eléctricas sean necesarias para su funcionamiento. Asimismo, servicios públicos como hospitales o centros de emergencias pueden verse comprometidos si dependen de la electricidad para operar sus equipos vitales. Los cortes de energía en estas infraestructuras pueden tener consecuencias graves, especialmente en situaciones de emergencia.

Por último, el tráfico también puede verse afectado por la falta de electricidad, ya que los semáforos pueden dejar de funcionar, lo que incrementa el riesgo de accidentes y caos en las intersecciones. Este tipo de situaciones son más comunes en ciudades grandes, pero también pueden ocurrir en áreas rurales si el corte de luz es más generalizado.