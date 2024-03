Citibox: buzones inteligentes para recibir las compras en casa

David Bernabéu, fundador de Citibox, siempre tuvo alma de emprendedor. Su pasión era construir empresas. A los 21 años, creó la primera, y luego una segunda que las vendería con éxito. Sin embargo, con la tercera empresa, ligada al sector inmobiliario, sufrió su primer traspié. En 2014, en plena crisis del sector inmobiliario, esa empresa quebró a pesar de sus intentos por reflotarla.

En ese momento, Bernabéu empezó a interesarse por el universo de las empresas tecnológicas y, al mismo tiempo, por el mundo del e-commerce. "Sucedió cuando empecé a comprar por internet. Me di cuenta de lo difícil que era recibir paquetes. Si uno no estaba en casa cuando llegaba el repartidor, no te quedaba más remedio que ir a buscarlo a algún punto de recogida. Así que el ‘wow’ de comprar por internet quedaba descafeinado a la hora de recibir el paquete", narra Bernábeu.

Sin ser consciente, empezó a barruntar una nueva idea de negocio: fue el germen de Citibox, una empresa de buzones inteligentes gratuitos instalados dentro de edificios residenciales en los que dejar los paquetes. "No solo pensé en el comprador, sino también en el repartidor que tenía que dar vueltas hasta entregar el paquete, con los problemas de productividad que ello implica. Me enamoré del problema y busqué una solución. Había que conectar personas con empresas de transporte y el e-commerce".

No fue fácil convencer a los transportistas de que nuestro servicio les generaría ahorro

No fue fácil convencer a los transportistas de que este servicio les generaría ahorro. "Nos veían más bien como un gasto", apunta Bernabéu. Pero había otros retos que sortear: que la idea gustara a los vecinos, convencer a los administradores de fincas y hacer calar el mensaje de que las ciudades podrían reducir un 52% la huella de carbono con su servicio.

Citibox ha conseguido vencer estos retos y ha dado un salto de gigante en estos últimos siete años. Cuenta con 50.000 buzones repartidos por toda España, principalmente en Madrid y Barcelona, y son más de 500.000 los usuarios que se benefician de este servicio de manera gratuita.

Citibox ha establecido acuerdos con casi todas las redes de transporte en España, y estas pagan a Citibox la mitad de lo que ahorran por cada paquete entregado. Gracias a esta colaboración, las empresas de mensajería han optimizado sus rutas y recursos, entregando los paquetes de manera más eficiente y reduciendo las emisiones. Además, se ha disminuido el número de furgonetas de reparto en horas punta.

Expansión internacional

La empresa ha levantado rondas de financiación por valor de 50 millones de euros, y una más reciente en 2023 por 18 millones de euros. En 2023, logró una facturación de 65 millones de euros. Actualmente, cuenta con una plantilla de 250 personas y tiene planes de seguir creciendo en España, así como expandirse a otros mercados, siendo el más inminente el Reino Unido. Según Bernabéu, "Inglaterra tiene la mayor penetración del e-commerce en Europa. Solo en la ciudad de Londres, reciben al día la misma cantidad de paquetes que en toda España".

Además, Citibox está comenzando a permitir que los clientes también puedan depositar en los buzones los paquetes que deseen devolver. Su objetivo es lograr la mejor experiencia del cliente, al mejor precio y en el menor tiempo posible. Para Bernabéu, Citibox no es solo una “pasión”, sino una empresa con "propósito": transformar la industria de la mensajería de última milla para que dejen de entregar los paquetes de forma artesanal, buscando a los destinatarios piso a piso y con Citibox puedan automatizar todo el proceso, dejando los paquetes en buzones inteligentes durante las 24 horas del día los 7 días de la semana.

.