Imageryst: la empresa que democratiza los datos satelitales

Imageryst se una empresa nacida en Asturias en enero de 2023 que democratiza el acceso a los datos mediante el análisis y procesado de imágenes satelitales. Ángela del Carmen, su CEO, y José Crespo, su CTO, ambos del sector aeroespacial, fundaron Imageryst, al darse cuenta de que las empresas tenían muchas herramientas para visualizar información pero carecían de ese dato en bruto para tomar decisiones.

«Las empresas contaban con datos transaccionales de sus negocios, cuánto vende y dónde vende, cuál es la renta media de la zona, etc. pero no sabían cómo de ancha era la calle, qué de alto era el edificio o qué radiación recibía. Sabíamos que esa información venía de los satélites pero que era muy opaca porque cuando tú compras una imagen satelital está muy enfocada a especialistas en teledetección, es decir a perfiles muy técnicos. Y yo como usuaria y que necesito esos datos ¿por qué tengo que saber todas estas técnicas de análisis de imágenes?, ¿por qué no hacer una plataforma que facilite ese tipo de información a perfiles no técnicos? Así surgió Imageryst», cuenta Ángela del Carmen.

Imagen por satélite del edificio de Planeta Imageryst

Esta startup se convirtió en una plataforma SaaS (Software as a Service) que extrae datos geolocalizados precisos, fiables y globales de imágenes satelitales utilizando inteligencia artificial y sensores remotos. «Los satélites pasan por la tierra y hacen fotos todo el tiempo. Esa información es visual pero también tiene metadatos, bandas especiales que puedes ir combinando. Imageryst ayuda a usuarios de negocio que no tienen experiencia técnica o científica, pero que necesitan analizar, por ejemplo, el nivel de radiación de un edifico, o las zonas verdes de un parque, para tomar las mejores decisiones. Es decir hacemos accesible toda esa información», remarca la CEO. Añade que Imageryst está sobre todo enfocada a la industria de la energía, especialmente energía solar, donde «ayudamos a las empresas ofreciéndoles datos geoespaciales como la radiación, orientación, inclinación tanto de parcelas como de edificios con una precisión de 1m2».

Objetivos

Entre los objetivos de la compañía para 2024 están «desarrollar el producto añadiendo nuevas funcionalidades y algoritmos, como por ejemplo la identificación de materiales de las cubiertas. Además vamos a explorar las aplicaciones que tiene este tipo de tecnología en temas de impacto medioambiental, ayudando a las empresas e instituciones a medir cómo afecta el desarrollo de una nueva obra o la planificación urbanística. Será nuestro foco en 2024 junto con las energías renovables», explica Ángela del Carmen.

Esta empresa asturiana, aunque trabaja en España, tiene un perfil 100 % internacional «porque donde hay imagen satelital hay datos, por tanto podemos cubrir cualquier necesidad de cualquier parte del mundo». Operan en España, Portugal, Italia y Polonia, y han realizado proyectos en Brasil y Singapur. Cuenta con seis empleados y está a punto de cerrar una ronda de financiación para ampliar su equipo y desarrollar sus nuevas funcionalidades. Nació con una capital social de 3.000 euros y ha cumplido su primer año de vida con una facturación superior a 100.000 euros y siete clientes, especialmente del sector energético, entre ellos Iberdrola.