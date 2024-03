Los comerciales, un perfil al alza en España con más de 195.000 ofertas de empleo en 2023

La profesión de comercial se encuentra en auge, situándose como un perfil muy demandado en España, posiblemente influenciado por el déficit de estos profesionales que existe en nuestro país. Así se desprende de la iniciativa "The House of Sales", lanzada por el grupo Adecco con motivo del Día del Comercial y con la que se analizó durante meses la función de este perfil profesional por medio de las ofertas, los tipos de puestos que más se solicitan, sectores, etc.

Así, se ha desvelado que en 2023 se ofertaron 195.694 puestos de trabajo de comercial. En concreto, mayo se alzó como el mes que presentó más ofertas de profesionales de ventas, con 29.000, por delante de marzo, con 27.761, y febrero, con 26.062. En cambio, el mes con menos ofertas fue diciembre, registrando 17.957.

Si miramos por sectores, el de seguros es donde se registraron más puestos de empleo de comercial ha ofrecido en 2023, con un 11,37% de las vacantes. Le siguen el sector inmobiliario con el 5,86% de las ofertas y el de la energía con un 3,42%.

Por otro lado, si miramos más al detalle las diferentes posiciones que se engloban dentro de este perfil, el puesto de trabajo más solicitado en las ofertas de empleo publicadas durante el año pasado fue el de comercial, ocupando la primera posición del ranking entre 25 vacantes, lo que representa un porcentaje del 3,6% de las ofertas, esto es un total de 5.452. Tras esta, se situó en segunda posición la función de asesor comercial, acumulando 4.757 ofertas, es decir, un 3,2% del total. Le siguen agente comercial, con 4.240 ofertas y un porcentaje del 2,8%, así como asesor inmobiliario, registrando 2.894 y un porcentaje del 1,9%. Cerró el top 5 el especialista en ventas, copando 2.065 ofertas, lo que se traduce en un 1,4%.

En cuanto a la distribución geográfica, se observa que la oferta de empleo para comerciales no fue equitativa entre todas las autonomías españolas. Así, Cataluña se alzó en 2023 como la comunidad que encabeza la oferta de empleo para los perfiles de ventas, lo cual representa el 25% y un conjunto de 47.831 puestos. Después se encuentra la Comunidad de Madrid, la segunda región con más porcentaje, constituyendo un 24% y 45.954 ofertas, seguida a mucha distancia de Andalucía, con la mitad que la anterior, esto es un 12% y 23.930 ofertas. Además, hay que decir que entre estas tres comunidades se concentró el 60% de la oferta de comerciales.

Siguiendo este top 3, se halla la Comunidad Valenciana, que aglutina el 9% de la oferta de empleo para ventas (18.231) y el País Vasco, cerrando el top 5 con el 5% de vacantes comerciales (8.833). Galicia se situó en sexta posición, con el 4% y 7.738 ofertas, por delante de Castilla y León (3,7% y 7.058). Y si bajamos más todavía en la lista, a un nivel inferior del 3% de las vacantes publicadas están Canarias, Aragón, Castilla-La Mancha y Baleares, mientras que la Región de Murcia, Asturias, Extremadura y Navarra se encuentran por debajo del 2%. Por último, a la cola del ranking y con un porcentaje inferior al 1% de la oferta comercial se encuentran las regiones de Cantabria y La Rioja.