Estas serán las 10 profesiones del futuro

Millones de personas en nuestro país se suman a la cola del paro, sin embargo, las empresas siguen teniendo dificultades para reclutar talento. Y es que desde hace años existe una desacoplación formativa respecto a las necesidades reales del tejido empresarial español. No obstante, esta problemática seguirá existiendo en un futuro, ya que los empresarios estiman que el 44% de las competencias básicas necesarias en los trabajadores se verán alteradas en los próximos cinco años y tan solo poco más de la mitad de ellas seguirán siendo necesarias en 2027, según datos del informe The Future of Jobs Report 2023 del Foro Económico Mundial.

En apenas una década, las empresas demandan nuevos puestos de trabajo, siendo necesario el aprendizaje de nuevas habilidades o incluso el reciclaje profesional. Por tanto, desde el blog de Santander comparten cuáles serán las 10 profesiones que tendrán en el futuro una fuerte demanda en el mercado laboral.

1. Especialista en inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) está cada vez más presente en el mercado laboral, y es que esta es una herramienta fundamental que ayuda en el razonamiento, la planificación o el aprendizaje de los empleados. Para acercarse a la IA, lo primero es estudiar las carreras STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) o incluso formarse en áreas específicas como el aprendizaje automático.

2. Especialista en sostenibilidad

La sostenibilidad es la principal preocupación de las compañías, por ello, la labor de estos profesionales "será clave" para alcanzar las metas empresariales como la transición energética, la utilización de energías limpias o la gestión de recursos, entre otros, tal y como señala la entidad bancaria.

3. Experto en ciberseguridad

Los datos son uno de los principales activos de las compañías y, por tanto, el principal objetivo de los ciberdelincuentes. Es por ello que cada vez es más demandado un experto en ciberseguridad que mejore los sistemas de seguridad y proteja la información sensible de las empresas.

4. Analista y detective de datos

El analista es el encargado de "transformar los datos disponibles en información relevante para optimizar el desempeño y alcanzar los objetivos propuestos", sostienen. Además, este tipo de profesionales puede dar lugar a otros perfiles como el de detective de datos, que se encargará de investigar el big data.

5. Ingeniero de robótica

Este perfil es el encargado de diseñar y crear robots y sistemas automatizados para que estos realicen una labor específica en la producción industrial. Aquellos que se decanten por la ingeniería robótica deberán tocar diferentes áreas de conocimiento como la electrónica, mecánica, informática o programación, entre otras.

6. Arquitecto de inundaciones

Las catástrofes naturales como ls inundaciones llevan produciéndose desde hace siglos, dejando tras de sí no solo consecuencias devastadoras para millones de personas sino también normes pérdidas materiales. Por tanto, un profesional que diseña proyectos capaces de adaptarse a estos factores y minimizando su impacto medioambiental será muy demandado.

7. Operador de equipos agrícolas

Las personas en todo el mundo irán incrementándose con el paso de los años, por lo que la producción de alimentos tendrá que gestionarse de una forma estratégica y sostenible. Por ello, los profesionales capacitados para desarrollar labores agrarias utilizando innovaciones tecnológicas tendrán una fuerte demanda en el mercado laboral en el futuro.

8. Especialista en transformación digital

La principal función de este perfil consiste en "adaptar los diferentes modelos de negocio a los nuevos entornos virtuales, cuidando la cultura empresarial y velando por mantener o mejorar la calidad de los procesos internos de las empresas, como la banca", asevera la entidad bancaria.

9. Desarrollador de blockchain

La cadena de blockchain es una de las tecnologías que ha tenido más acogida en los últimos años. El desarrollador de blockchain se ocupa de diseñar la arquitectura de la red o configurar los protocolos de seguridad, entre otras funciones.

10. Especialista en comercio electrónico

Comprar y vender a través de la red es una práctica que no ha parado de crecer. Por tanto, este profesional deberá recoger y procesar información de interés para optimizar los canales de venta o incluso crear nuevas estrategias comerciales utilizando la red.