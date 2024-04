¿Cómo regularizar un alquiler no declarado en la Renta?

En España hay 1,28 millones de alquileres en negro, lo que implica que cuatro de cada 10 arrendamientos, no se declaran, según los últimos datos de los Técnicos de Hacienda (Gestha) de 2023. Para asegurar que todos los arrendamientos son declarados correctamente, la Agencia Tributaria mandará durante la actual campaña de la Renta, que comenzó el pasado 3 de abril y se extenderá hasta el 1 de julio, 866.000 avisos preventivos a los contribuyentes para que declaren proactivamente los ingresos percibidos por alquiler de inmuebles. No hacerlo puede "conllevar una regularización posterior" al incurrir en fraude fiscal, advierte la Agencia Tributaria. El portal inmobiliario Fotocasa explica cómo regularizar un alquiler no declarado.

Declarar el alquiler tiene ventajas en la Renta. Por el lado de los inquilinos, numerosas regiones ofrecen deducciones en el IRPF por el pago del alquiler. Los propietarios, por su parte, pueden deducir de la renta sujeta a IRPF los gastos como el IBI, anuncios, agencia, seguros o comunidad, entre otros. Asimismo, también son deducibles los gastos de reparación y conservación y los intereses de préstamos para la compra o mejora del inmueble.

No obstante, hay miles de casos en los que los caseros eligen no hacer un contrato a sus inquilinos para ingresar las cantidades en negro y evitar el pago de impuestos. Hay casos en los que los propios inquilinos son conscientes del problema, pero en otros los trámites pueden parecer aparentemente correctos. ¿Cómo saber si el propietario declara el alquiler? Fotocasa recoge tres vías:

Revisando si el contrato se ha inscrito en el Registro de la Propiedad.

Comprobando si se ha depositado la fianza en el organismo correspondiente, que dependerá de cada comunidad autónoma.

Consultando quién está empadronado en la vivienda arrendada. Si figura como residencia habitual del propietario es probable que no lo esté declarando.

"Los propietarios de viviendas de alquiler que perciben rentas anuales superiores a los 1.000 euros están obligados a presentar la declaración de la Renta y deben reflejar esos ingresos como rendimientos de capital inmobiliario. No declarar el alquiler de una vivienda puede suponer importantes sanciones y multas que deberán saldarse con intereses", advierte el portal inmobiliario.

Hacienda puede descubrir el fraude analizando los suministros energéticos de la vivienda, así como mediante denuncias anónimas, empadronamiento del inquilino y portales inmobiliarios. Al detectar una irregularidad, "las autoridades fiscales pueden iniciar inspecciones y solicitar el pago de sanciones y recargos por los impuestos no abonados", señala Fotocasa. La cuantía de la sanción variará en función de la gravedad, pudiendo llegar al 150% del importe obtenido en concepto de rentas de alquiler.

Los arrendadores que quieran regularizar su situación para evitar multas pueden hacerlo de forma voluntaria presentando una declaración complementaria del IRPF para los ejercicios no prescritos en los que los rendimientos del alquiler no se declararon. Pese a que mediante esta vía esquivarán el pago de multas, estas declaraciones complementarias implican la imposición de un recargo de cuantía variable por no presentarlo en tiempo y forma.