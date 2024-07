Consumo perseguirá la publicidad de los pisos turísticos ilegales

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado este miércoles que, si una vivienda no dispone de licencia para su uso turístico, la publicidad de la misma debe ser ilegal y, por tanto, debe ser perseguida, "y es lo que vamos a hacer".

Esta, a su juicio, es una manera de intervenir para poner coto a una realidad que está afectando muy negativamente a la vida de millones de ciudadanos que ven como su derecho a acceder a una vivienda se está volviendo una tarea imposible. Así lo ha manifestado el ministro de Sumar en declaraciones a TVE, donde también ha abogado por adoptar más medidas para atajar la proliferación de pisos turísticos ilegales en los centros de las ciudades, lo que ha calificado de "problema de primera magnitud".

Otra de las medidas que ha planteado, y que debatirá estos días con el Ministerio de Vivienda, es desincentivar fiscalmente esta actividad obligando a tributar a los pisos turísticos, que actualmente no pagan IVA. Bustinduy ha recordado que, en ciudades como Madrid, hasta el 90% de las viviendas que se destinan al alquiler turístico de corta duración no disponen de licencia para ello, según los datos aportados por el propio ayuntamiento de la capital.

Tras incidir en que la Ley de Vivienda es una herramienta que permite controlar el precio del alquiler en las grandes ciudades, ha subrayado que no se está aplicando porque las comunidades autónomas del PP no quieren hacerlo. "Son ellas quienes tienen que declarar que una zona está tensionada y, por tanto, solicitar que haya medidas de control de precios del alquiler. Y hasta ahora lo que han dicho, y se han vanagloriado de ello, es que no van a hacer nada", ha denunciado.