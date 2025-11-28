Las criptomonedas ya no son cosa de 'cripto-bros': el miedo a la jubilación dispara el interés de los mayores de 50 años

El mundo de las criptomonedas no se sustenta realmente por los 'cripto-bros', sino por un perfil radicalmente distinto. El centro universitario online Learning Heroes confirma que un 61% de los estudiantes en esta materia son hombres de entre 46 y 65 años, y un 53% tienen ingresos medios.

El principal motivo que empuja a interesarse por este mundo a esa edad es una preocupación latente por la jubilación y la necesidad de engrosar la pensión que se va a recibir.

Además, también buscan proteger sus ahorros de la creciente inflación que lleva amenazando la economía durante los últimos años. En ninguno de los casos el fin es directamente hacerse rico.

La mayoría de los estudiantes llevan más de 25 años trabajando y tienen hasta 50.000 euros ahorrados. Según asegura el estudio, "ven la jubilación relativamente cercana y quieren proteger lo que tienen para disponer de una pensión digna".

Uno de ellos confiesa al centro de estudios: “Llevo 30 años ahorrando y veo cómo mi dinero en el banco pierde valor cada día. Busco alternativas que preserven mi poder adquisitivo, pero no voy a invertir en algo que no entiendo. Por eso me formo: quiero tomar decisiones informadas, no seguir a gurús".

Concretamente, el 23% de los alumnos son hombres y mujeres de entre 56 y 65 años, con ingresos medios, que se encuentran en la recta final de su carrera y temen perder hasta un 50% de su poder adquisitivo porque su pensión será inferior a su salario actual.

De hecho, el interés de las mujeres por las criptomonedas ha aumentado en los últimos años hasta representar un 35% del total del alumnado. La brecha salarial es el principal motivo que las ha llevado a querer conocer cómo funcionan las criptomonedas.

Los profesionales más jóvenes, entre los 35 y 45 años, con formación superior e ingresos medios-altos, suponen solo el 18%. La mayoría busca poder retirarse antes de los 67 años para tener más tiempo de disfrutar de otras cosas.

Además de los perfiles mayoritarios, Learning Heroes también cuenta con estudiantes desempleados que buscan una nueva salida profesional y trabajar en el sector a través de la consultoría, el trading o la educación; así como con directivos y CEOs que buscan entender un mercado en el que ven un alto potencial.

España quiere entender el mercado de los criptoactivos y concretamente los que viven en las principales ciudades del territorio. Los datos de Learning Heroes sitúan Madrid como la ciudad con un mayor número de alumnos, seguida de Barcelona, Valencia, Murcia y Sevilla.

Los alumnos interesados pueden proceder de cualquier sector laboral. Desde el centro universitario también destacan la ingeniería y la construcción (15%) como los principales sectores profesionales de los alumnos, seguidos por la sanidad (13%), la tecnología (12%), el turismo y la hostelería (8%) y la educación (8%).