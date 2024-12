Cuatro abogados laboralistas te explican cómo convencer al Tribunal Médico y obtener una incapacidad permanente

La incapacidad permanente representa una situación límite en la vida laboral. Aquellos trabajadores que, debido a una enfermedad o lesión grave, pierden de manera permanente la capacidad de desempeñar cualquier tipo de empleo, se enfrentan a un escenario complejo que afecta tanto a su vida profesional como personal.

Esta incapacidad genera una serie de consecuencias que perjudican al ciudadano en cuestión, entre ellas la imposibilidad de generar ingresos estables para mantener un nivel de vida digno. Además, adaptarse a la discapacidad no es algo sencillo, lo que requiere de un proceso largo y constante en el tiempo.

Por ello, para lograr el reconocimiento de incapacidad permanente,es necesario pasar por un proceso de valoración exhaustivo por parte de los organismos competentes. En este caso, será un tribunal médico el encargado de valorar cuál es el grado de afectación de la enfermedad sobre el ciudadano y, por ende, este tribunal se encargara de otorgar o no esta condición de incapacidad.

Sin embargo, conseguir esta incapacidad no es tan sencillo como parece, a pesar de contar con una enfermedad que verdaderamente acredita esta condición. Por este motivo, desde "empleado informado"exponen cuatro recomendaciones para convencer al tribunal médico y lograr la incapacidad permanente.

Cuatro cosas que se deben hacer, según estos cuatro abogados laboralistas

Gracias a su canal en Youtube y TikTok, estos abogados laboralistas ayudan a miles de personas en temas burocráticos y de justicia. En este caso, los abogados han realizado un vídeo publicado en internet donde se informa de algunas recomendaciones para pasar el test del tribunal médico.

En primer lugar, aseguran que ante la pregunta trampa de "le gustaría trabajar", el ciudadano debe responder con total sinceridad, asegurando que efectivamente le gustaría trabajar, pero que debido a su enfermedad, tener un empleo se hace imposible. No obstante, los abogados inciden en que la explicación no debe quedar ahí, sino que se debe desarrollar la respuesta más aún, explicando qué es lo que impide a la persona afectada no poder trabajar.

Por otro lado, uno de los errores más comunes es disimular la patología. Según afirman los expertos, este error no se puede cometer de cara al tribunal, ya que aparentar estar en buenas condiciones provocará el rechazo del trámite.

Asimismo, otro de los consejos de estos abogados es explicar correctamente el proceso de mejoría posible de la enfermedad. Se trata de una pregunta muy frecuente entre el tribunal, donde el afectado debe ser sincero pero sin ocultar cuál es la realidad y sin ser optimistas. Por ello, es importante asegurar que se está haciendo todo lo posible por mejorar, pero si la enfermedad es limitante, será necesario dejarlo claro desde un primer momento.

Por último, los expertos aseguran que una de las cosas más importantes es ser tú mismo. El día que se produzca la valoración, la persona debe acudir a la citación con total normalidad, sin ir completamente extravagante, sino simplemente tomarlo como un día más.

La enfermedad por la que más conceden la incapacidad permanente en España

Según la Sociedad Española de Reumatología, la artrosis es la enfermedad reumática más frecuente en España, que se caracteriza por ser una enfermedad degenerativa que afecta al cartílago articular de una o más articulaciones.

Esta enfermedad puede afectar a cualquier articulación del cuerpo, aunque en mayor medida cause estragos en las rodillas, muñecas, manos, columna vertebral, codos y caderas, lo que, en cierta medida, incapacita a la persona a desarrollar tanto su vida personal como profesional de la manera adecuada.

Es por ello por lo que, en la mayoría de las ocasiones, el padecer esta enfermedad es sinónimo de que el Tribunal Médico reconozca a la persona la incapacidad permanente, ya que se pierde movilidad.

¿Cuánto tarda la Seguridad Social en aceptar la pensión por incapacidad permanente?

Según apunta el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el tiempo medio en el que tarda en resolverse un expediente de incapacidad permanente es de 135 días desde que se recibe esa solicitud hasta que la persona consigue una respuesta administrativa, ya sea aceptándola o denegándola. Aún así, el aviso de la Seguridad Social no suele tardar tanto tiempo, por lo que es probable que la respuesta se reciba con mayor celeridad.

En caso de haber recibido una respuesta negativa, el ciudadano tiene la posibilidad de acudir a la vía administrativa, mediante una reclamación, y en caso de seguir siendo negativa, la vía judicial.