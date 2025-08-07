La demanda de gas cae en julio pese a escalar en generación eléctrica

Ni siquiera el apagón del 28 de abril consiguió impulsar con fuerza la demanda total de gas en España. Aunque los ciclos combinados registraron un repunte para responder a las necesidades del sistema eléctrico, el fuerte desplome de las exportaciones hizo que el consumo retrocediera en julio.

La demanda total de gas en España, incluyendo las exportaciones, alcanzó los 27.756 gigavatios hora (GWh) en julio, un 2,8% menos que en idéntico mes de 2024, a pesar del importante incremento del uso de los ciclos combinados para producir electricidad tras el apagón del pasado 28 de abril.

Según el boletín mensual de Enagás publicado este jueves, en los siete primeros meses de 2025 la demanda alcanzó 213.624 GWh, un 6,1% más que el año anterior. La demanda del mercado nacional alcanzó en julio los 25.378 GWh, lo que supuso un ascenso del 7,2% con respecto a julio de 2024. La demanda convencional fue de 16.070 GWh, un 3,2% menos que el año anterior. Sin embargo, la demanda para producir electricidad, con 9.308 GWh, se incrementó un 31,6%.

Por su parte, la demanda para el mercado internacional se desplomó un 51,3%, hasta los 2.378 GWh. Las salidas por gaseoducto fueron de 1.694 GWh, un 29% menos que el año anterior, mientras que las cargas de buques ascendieron a 685 GWh, un 72,6% menos.

Entre los países de origen, Argelia fue el principal suministrador con el 32,9% del total de las importaciones, seguido de Estados Unidos con el 20,6% y Angola con el 13,3%. En el acumulado, Argelia representa el 32,5%, seguido de Estados Unidos con el 29,8% y Rusia con el 12,9%, que solo representó el 6,9% del gas llegado a España en julio.

A 7 de agosto, los almacenamientos subterráneos están en el 80% de llenado, más que la media de la UE (70%). Por su parte, las plantas de regasificación se encuentran en el 60%.