Dentistas, ingenieros e informáticos, los mejor pagados

Si en el momento de plantearnos qué estudios elegir para dar el salto al mercado laboral nos hubieran explicado en qué empleos se pagaban los mejores sueldos, tal vez muchos se habrían decantado por otro tipo de formación. Para algunos ya es tarde, pero para los que aún están a tiempo es bueno que sepan que en el ranking de los puestos con mejores salarios, el de ortodoncista/implantólogo se sitúa a la cabeza. En concreto es éste, un año más, el mejor pagado, con un salario bruto promedio que vuelve a alcanzar su máximo histórico con 70.718 euros anuales, aumentando en 5.911 euros en un año (9% más), según datos del informe anual Infojobs-Esade. Le sigue el de director de proyectos de ingeniería con un salario de 63.680 euros y director informático (50.113 euros). Éstos ocupan el «top 3» de los mejor pagados por segundo año consecutivo y con salarios muy por encima del bruto promedio ofrecido por las empresas en Infojobs, que se situaba en 23.331 euros en 2017 y por encima del salario anual bruto por trabajador ofrecido por todas las empresas en general que está en 22.806,95 euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estos números y la evolución natural del mercado laboral en los últimos años, hace pensar que, en 2019, estarán también entre las profesiones mejor remuneradas.

Irrumpe en el ranking de los empleos con mejores sueldos el de comercial inmobiliario y se posiciona entre los cinco primeros, con un salario bruto promedio de 48.413 euros anuales. Las gratificaciones en este sector han crecido en 718 euros en 2018 respecto al año anterior. Un signo claro de que se está recuperando y sobrepasa ya los niveles precrisis. De hecho su volumen de vacantes ha crecido un 50% en el último año, hasta las 27.000 ofertas, según Infojobs. «El año 2018 se podría definir como el comienzo de la consolidación de la recuperación del sector inmobiliario protagonizado por grandes operaciones inmobiliarias, especialmente la venta de negocio de la Banca a fondos de inversión, así como operaciones de fusiones y compras», apuntan fuentes de Hays. En estos momentos, hay un déficit de perfiles como encofradores, ferrallistas o especialistas en tabiquerías, que hacen ir al alza los salarios actuales de estos profesionales.

De acuerdo con los sueldos por sectores, informática y telecomunicaciones ocupa, un año más, la primera posición en el ranking, con un salario bruto promedio de 29.082 euros anuales. Un sector que no ha dejado de crecer desde 2014. «La transformación digital ha llevado a las empresas, de todo tipo de sectores, a contratar perfiles tecnológicos para ocupar puestos que hace una década todavía no existían, para lo que todavía no hay una formación reglada o, si existe, pocos pueden acreditar experiencia», sostienen fuentes de Infojobs.